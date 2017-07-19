

Макет кабины самолета на солнечных батареях «Solar Stratos» с системой жизнеобеспечения (СОЖ)

Источник: Валерий Агеев Макет кабины самолета на солнечных батареях «Solar Stratos» с системой жизнеобеспечения (СОЖ)Источник: Валерий Агеев

АО «НПП «Звезда» представило на МАКСе-2017 макет кабины самолета на солнечных батареях « Solar Stratos» с системой жизнеобеспечения (СОЖ) для пилота самолета.

СОЖ предназначена для обеспечения жизнедеятельности пилота в экстремальных условиях на высотах до 25 км и температурах окружающей среды до минус 50 градусов в негерметичной кабине.

В состав СОЖ входят: блок вентиляции; модернизированный скафандр "Сокол КВ-2"; теплозащитный костюм; пульт управления СОЖ и системами обогрева.

SolarStratos, солнечный самолет, предназначенный для достижения стратосферы, совершил первый тестовый полет в мае этого года.

модернизированный скафандр "Сокол КВ-2" Источник: Валерий Агеев

Пилот Дамиан Хиршер находился в воздухе семь минут, поднявшись на 300 метров. Полет прошел без осложнений.

Предполагается, что SolarStratos сможет достигать высоты 25 тысяч метров, невозможной для аппаратов с традиционными силовыми установками. Самолет должен достичь стратосферы уже в следующем году. Из-за того, что построить герметичную кабину для самолета невозможно, пилоту нужно будет надевать скафандр.

Солнечный самолет SolarStratos Источник: Валерий Агеев

Самолет SolarStratos имеет размах крыльев 72 метра и весит около 2,3 тонн. Размеры самолета сравнимы с самым большим пассажирским перевозчиком Airbus А-380.

На крыльях смонтированы 22 квадратных метра солнечных батарей, энергии которых, по задумке авторов проекта, хватит для круглосуточного электроснабжения машины.

Сравнительно небольшой вес аппарата обеспечивает конструкция из углеродного волокна. Значительную часть самолета покрывают около 17 тысяч фотоэлементов, которые в связке с литий-ионными батареями обеспечивают работу двигателей аппарата. Скорость, которую может развивать самолет, равна 140 километрам в час.