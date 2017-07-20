Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)



Лазерный комплекс 1К17 в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское

Источник: © Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin Лазерный комплекс 1К17 в Военно-техническом музее в подмосковном селе ИвановскоеИсточник: © Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin

Устанавливайте лазеры на все, что можно.

После более пятидесяти лет работы военные Соединенных Штатов, наконец, близки к тому, чтобы начать поставлять в войска лазерное оружие для защиты против ракет, беспилотников и небольших транспортных средств. Однако Советский Союз тоже в течение десятилетий занимался исследованиями в области лазерного оружия и разработал поразительное разнообразие подобных аппаратов, начиная от лазерных пистолетов, трех лазерных танков и кончая оснащенным лазерным оружие космическим кораблем.

Лазерные установки преобразуют фотоны (частицы света) в когерентный луч, и хотя большинство военных лазеров сегодня используются для целеуказания и измерения дистанции и так далее, достаточно мощный лазер может создать разрушительное накопление термальной энергии. В зависимости от типа лазеры способны проецировать видимые или невидимые лучи - последние типичны для большинства боевых лазеров, - хотя та точка, куда направляется луч лазера, вероятнее всего, будет хорошо заметна.

В теории лазерное оружие способно быть исключительно точным, быстрым - сложно соперничать со скоростью света - и недорогим в использовании в сравнении с ракетами или артиллерийскими снарядами. Однако до недавнего времени оно считалось непрактичным из-за громоздких энергетических установок и необходимых систем охлаждения, а также из-за их ограниченного радиуса действия и проблем с поражением хорошо защищенных целей.

Советский Союз начал проводить эксперименты с лазерным оружием в 50-е и 60-е годы. Его первые лазерные боевые установки, появившиеся в 70-х годах, были стационарными наземными системами с соответствующими научно-фантастическими названиями - "Терра-3" и "Омега". Установка "Терра-3" включала в себя два различных прибора, а размещена она была на испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане - видимый рубиновый луч, а также невидимый лазер на диоксиде углерода. Первоначально установка "Терра-3" была разработана в 60-е годы для поражения баллистических ракет в конечной фазе снижения, но затем, в 1972 году, было заключено соглашение, запрещающее создание систем для борьбы с баллистическими ракетами, и поэтому она была переориентирована на борьбу против орбитальных спутников, хотя особых успехов добиться не удалось из-за неточной системы сопровождения.

Тем не менее установка "Терра-3" заставила Пентагон говорить в 1980-е годы о потенциальном советском "преимуществе в области лазеров" над американскими технологиями, а бывшие советские официальные лица даже распространяли слухи (сегодня все они опровергнуты) о том, что с ее помощью в 1984 году был подсвечен космический челнок Challenger, у которого в результате возникли проблемы в системе управления. Однако позднее при проведении западными специалистами инспекции было установлено, что эти лазерные системы были всего лишь прототипами, не обладавшими необходимой мощностью и масштабами для серьезного воздействия на орбитальные цели.

Остатки здания разрушенной лазерной боевой испытательной станции 5Н76 полигонного комплекса Терра-3 на казахстанском полигоне Сары-Шаган Источник: Архив Карагандинского Экологического Музея

Разрабатывавшаяся параллельно лазерная установка "Омега" была предназначена для поражения самолетов и ракет в атмосфере. Системы "Омега-1" и "Омега-2" оказались более удачными в том, что касается поражения удаленных целей, однако им по-прежнему не хватало ударной силы и энергетической мощности.

Тем не менее лазерные установки "Омега", как считают эксперты, стали основой для разработки в России наземной противоздушной системы. Отнюдь не просто разработать эффективный с точки зрения потребления электроэнергии лазер, способный проецировать на дальнее расстояние свой луч, и, возможно, решение состояло как раз в том, чтобы сократить расстояние до цели. В 1984 году советские ученые разработали лазерный пистолет в стиле экипировки Бака Роджерса (Buck Rogers), и он, соответственно, предназначался для использования советскими космонавтами. Предположительно, он должен был применяться для выведения из строя оптических приборов на западных спутниках, а также для ослепления враждебных астронавтов, не нанося при этом повреждения корпусу космического корабля. При каждом нажатии на спусковой крючок происходило срабатывание пиротехнического картриджа лампы-вспышки в контейнере, состоявшем из шести отсеков.

Дополнительный положительный момент состоял в том, что подобного рода лазерные пистолеты можно было использовать в качестве медицинского скальпеля, что вызывало в воображении жутковатые картины импровизированной космической хирургии в стиле Прометея. Но и это еще не все: существовал также вариант лазерного револьвера, который был даже слишком невероятным для фильма "Звездные войны", однако вполне подходил для советского арсенала.

Однако эти лазерные пистолеты причиняли лишь незначительный ущерб - всего один и десять джоулей энергии, что эквивалентно пневматическому ружью, а реальный радиус их действия составлял лишь 20 метров. Этот проект был остановлен на стадии создания прототипов, и поэтому советские космонавты вынуждены были довольствоваться трехствольным пистолетом ТП-88 - это был неавтоматический дробовик со встроенным пистолетом калибра 5,45 миллиметров и со складывающимся мачете.

Лазерные пистолеты не были предназначены для использования на поле боя, чего не скажешь о советских лазерных танках. Первоначальный танк 1К11 "Стилет" был оснащен единственным лазерным излучателем, а радиус его действия составлял от пяти до семи километров. Затем ему на смену пришел более тяжелый танк 1К17 "Сжатие", работы над которым были завершены лишь в 1992 году, то есть уже после развала Советского Союза, а размещен он был на таком же бронированном шасси, что и самоходная гаубица 2С19. Этот страшный зверь имел два контейнера с шестью лазерными излучателями в каждом, а напоминал он механизированного Аргуса, заимствованного из мифологического прошлого. И название было подходящее, поскольку 12 многоканальных лазеров танка "Сжатие" должны быть фокусироваться в один луч, а их задача состояла в том, чтобы не уничтожать, а ослеплять врагов, то есть выводить из строя превосходящие по качеству оптические приборы, камеры и системы наведения танков стран НАТО.

Однако танк 1К17 требовал таких жертв, которые были достойны жаждущих богов - 30 килограммов синтетических рубинов были необходимы для стержней в каждом из 12 лазеров! Хотя радиус действия этого лазера теоретически мог превосходить дальность стрельбы орудий тех танков, с которыми он должен был бороться, российские военные, вероятно, увидели мало смысла в том, чтобы принимать на вооружение специальную бронированную машину для подавления танковой оптики, поскольку вместо этого на ней можно разместить противотанковые ракеты.

Однако меньшего размера "слепящий лазер", насколько нам известно, устанавливается на китайский танк 99, что теоретически позволяет ему сначала ослеплять своих врагов, а затем уже поражать их из главного орудия. Однако в целом "слепящие лазеры" первоначально задумывались для того, чтобы нанести ущерб зрению солдат, что запрещено на основании принятого в 1995 году Протокола об ослепляющем лазерном оружии. В любом случае, в 2015 году "Российская газета" предположила, что российские инженеры вновь начали заниматься разработкой нового лазерного танка.

Третьим советским лазерным танком стал "Сангвин", его лазер был установлен на шасси зенитной установки ЗСУ "Шилка". Вместо зенитной пушки на этом шасси на его вращающейся башне был смонтирован лазерный излучатель, напоминавший прожектор. Проведенные в 1983 году испытания показали, что "Сангвин" был способен выводить из строя оптику вражеских самолетов на расстоянии от восьми до десяти километров.

Разумеется, в 1980-е годы не одни Советы занимались разработкой лазерного оружия. По имеющимся данным, Соединенное Королевство разместило на одном из своих кораблей слепящий лазер для использования его во время Фолклендской войны (до его применения дело так и не дошло). А что касается Соединенных Штатов, то одним из заметных предложений для "Звездных войн" президента Рейгана и его Стратегической оборонной инициативы было использование оснащенных лазерными установками спутников для уничтожения вражеских баллистических ракет, что в итоге и должно было привести к созданию противоракетного щита.

Именно эта возможность создания размещенного на спутниках оборонительного щита мотивировало разработку в Советском Союзе своей собственной оснащенной лазерами "орбитальной боевой платформы" под названием "Полюс" (по сути, речь шла о создании необитаемой космической станции) для того, что сбивать американские спутники - хотя под словом "сбивать" мы не должны представлять себе нечто вроде ожесточенного поединка между истребителями X-wing и TIE из "Звездных войн". Скорее, это будет похоже на удаленную инвазивную хирургическую операцию с применением лазеров. Установленный на "Полюсе" огромный мегаваттный лазер на диоксиде углерода не обязательно должен был уничтожать свои цели. Он мог бы обладать способностью выжигать оптические системы управления на западных оборонительных спутниках, лишая их таким образом возможности зафиксировать пуск советских ракет первого удара.

Однако наспех построенный прототип космического корабля "Скиф-ДМ", установленный на мощной ракете-носителе "Энергия", не смог выйти на орбиту из-за плохо протестированной инерциальной системы управления. Этот 90-тонный космический аппарат упал в южной части Тихого океана, и таким образом эта инициатива, в конечном итоге, оказалась погребенной под толщей воды. Однако существует еще одна тайна - как будто инцидентов с космическими кораблями было недостаточно, - связанная с лазерами на советских военных кораблях. В октябре 1987 года Пентагон пожаловался на то, что один из его самолетов морского патрулирования P-3 Orion "был освещен интенсивным светом", источник которого находился на советском корабле. Западные военные разведки в то время были уверены в том, что тяжелый крейсер "Киров" имел свой собственный слепящий боевой лазер, однако убедительного подтверждения этого до сих пор нет.

В любом случае, в 1984 году Советский Союз спустил на воду испытательную модель корабля "Форос" с лазерной установкой "Аквилон", предназначенной для выведения из строя оптических приборов наведения и экипажей вражеских кораблей. Хотя этот лазер, как сообщают, во время испытаний показал свою эффективность в борьбе против летящих над поверхностью моря ракет, он был способен уничтожить цели лишь на расстоянии 4 километров, а его выход по мощности составлял всего 5%.

Boeing YAL-1 Airborne Laser (боевой лазер на Boeing 747-400 F) Источник: en.wikipedia.org

Теперь, когда закончено дело с космическими кораблями, морскими судами, танками и астронавтами, остаются только самолеты. В 2000-х годах Пентагон потратил 5 миллиардов долларов на разработку проекта YAL-1 - это был огромный самолет с размещенным в носовой части лазером, который успешно сбивал в полете баллистические ракеты - однако радиус его действия был недостаточным для того, чтобы его можно было эффективно использовать. Возможно, самолет YAL-1 больше уже не взлетит, однако его более возрастной коллега, российский Бериев А-60 сегодня все еще летает. Модифицированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД совершил свой первый полет в 1981 году, а три года спустя он начал принимать участие в испытаниях лазерного оружия, установленного на его борту. Лазерный дальномер типа лидар, установленный в его огромной носовой части, помогает наводить основной газовый лазер на основе диоксида углерода, расположенный в его грузовом отсеке, а поражение целей происходит через блистерный выступ на фюзеляже.

В гондолах по обеим сторонам фюзеляжа располагаются турбогенераторы, необходимые для работы двух лазеров. Мощность основного лазера, по имеющимся данным, может достигать одного или двух мегаватт, а радиус действия может составлять 110 километров.

Информации относительно испытаний самолета А-60 немного, и в большинстве своем она засекречена, однако можно предположить, что лазеры на его борту применяются для ослепления спутников на низких орбитах. Кроме того, как сообщают, он использовался для подсветки японского спутника в 2009 году. Хотя первый советский лазерный самолет сгорел во время пожара в аэропорту в 1989 году, второй самолет А-60, строительство которого было завершено в 1991 году, продолжает проходить испытания с новым лазером 1ЛК222.

Понятно, что наследие советского лазерного оружия и сегодня продолжает оставаться вместе с нами. Хотя маловероятно, что лазерные пистолеты будут применяться во время конфликта на Международной космической станции, многие советские прототипы продолжают совершенствоваться, а полученные в результате технологии могут быть использованы для выведения из строя систем управления и оптики, беспилотников и спутников. Именно этот потенциал гонки вооружений и разработки систем для уничтожения орбитальных космических кораблей должен быть внимательно проанализирован международными лидерами - будем надеяться, что это позволит избежать усиления данной тенденции.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)