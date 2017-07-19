«Вертолеты России» и концерн «Вега» подписали меморандум о сотрудничестве по разработке беспилотников
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Холдинг «Вертолеты России»
Источник: Ростех
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с концерном радиостроения «Вега» меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА).
Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и генеральный директор – генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба. Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества между сторонами для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок.
Подписанный документ предполагает сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур. Новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.
«Концерн радиостроения «Вега» является одним из ключевых российских производителей бортовых радиолокационных систем управления и наблюдения для комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Мы будем использовать опыт наших партнеров для решения общих приоритетных задач в рамках инновационной политики госкорпорации Ростех», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.
Еще одним направлением сотрудничества станет разработка и вывод в серию гражданских БЛА, предназначенных в том числе для развития системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России. Данную работу предполагается проводить совместно с конструкторским бюро «ВР-Технологии», входящим в состав холдинга «Вертолеты России».
Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в совместном продвижении указанных технологий на отечественный и международный рынок. В этих целях меморандумом предусмотрено оказание взаимной организационной и информационной поддержки, а также совместное участие в тендерах, выполнение контрактов и участие в организации выставок, конференций и симпозиумов.
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19.07.2017
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