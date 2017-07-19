Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК объединяет разработку и производство малоразмерных двигателей для БЛА

20.07.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 530 4
0
Понравилась новость?
 +2
Логотип ОДК-Сатурн
Логотип ПАО "ОДК – Сатурн"
Источник: http://www.rvc.ru/

Рыбинское ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стало управляющей организацией Омского моторостроительного конструкторского бюро. Таким образом, холдинг объединил в своем составе разработку и производство российских малоразмерных газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов.


Малоразмерные газотурбинные двигатели, разработка и производство которых осуществляется в Рыбинске и Омске, предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, в том числе крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность.


ОДК на базе «ОДК – Сатурн» ранее успешно реализовало программу импортозамещения малоразмерных двигателей: были разработаны и поставлены на серийное производство несколько модификаций отечественных двигателей для БЛА.


За последние несколько лет объемы производства малоразмерных двигателей значительно увеличены.


«Процессы объединения «ОДК – Сатурн» и ОМКБ были инициированы с целью консолидации усилий по разработке и серийному изготовлению двигателей для БЛА, – говорит управляющий директор АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», заместитель управляющего директора ПАО «ОДК – Сатурн» по программам военных ГТД и спецтехнике Иван Марков. – Теперь программа малоразмерных двигателей ОМКБ будет развиваться под управлением «ОДК – Сатурн». Следующим шагом станет объединение «ОДК – Сатурн» и ОМКБ, которое запланировано на 2018 год. Уверен, что объединение усилий рыбинских и омских моторостроителей на базе накопленного научно-технического потенциала наших предприятий позволит улучшить характеристики серийных изделий, а также создать новые двигатели для самых разнообразных БЛА в интересах российских и зарубежных заказчиков».


Одним из основных направлений дальнейшего развития ОМКБ, основанного в 1956 году, определено создание в г. Омск современного испытательного комплекса для малоразмерных ГТД.


Входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ создан «ОДК – Сатурн» на базе двигателя разработки ОМКБ. По основным показателям двигатель не уступает зарубежным аналогам, а по удельной лобовой тяге превосходит конкурентов. Преимуществами изделия 36МТ являются также: высокая топливная экономичность; надежный запуск за минимальное время; встроенный генератор для электроснабжения летательного аппарата; современная система управления; стойкость к воздействию перегрузок, ударных и тепловых волн, возможность длительного хранения.


Двигатель 36МТ представлен на стенде ОДК на в проходящем в г. Жуковский Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
ОМКБ
Ростех
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
snc
536
№1
19.07.2017 13:13
Почему для БЛА только?! У нас для малой авиации вообще современных движков нет. Почему бы при выборе типоразмеров не совместить полезное с полезным?
0
Сообщить модератору
RU
ash
3339
№2
19.07.2017 14:10
Цитата, snc сообщ. №1
Кхм... Речь идёт о ТРДД для ракет. Тоже ж беспилотники... Возможно что-то и сдвинется в плане пилотируемых аппаратов. Остаётся только надеяться.
Цитата, q
Входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ создан «ОДК – Сатурн» на базе двигателя разработки ОМКБ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%94%D0%94-50

Для малой авиации, боюсь, "штанов не хватит" на покупку одного такого...
0
Сообщить модератору
LT
C162938X
346
№3
19.07.2017 17:42
Цитата, snc сообщ. №1
Почему для БЛА только?! У нас для малой авиации вообще современных движков нет. Почему бы при выборе типоразмеров не совместить полезное с полезным?

Потому что...

Цитата, q
Разработки НПО «Сатурн»:
  • ТРДД-50А («Изделие 36М», предназначен для крылатых ракет авиационного базирования).
  • ТРДД-50АТ («Изделие 36МТ», предназначен для тактических ракет Х-59МЭ, Х-59МК, Х-35Э).
Разработки ОАО «ОМКБ»:

  • ТРДД-50Б («Изделие 37», предназначен для крылатых ракет морского базирования типа «Club», разработки ОКБ «Новатор»; этими ракетами оснащаются перспективные ударные ПЛ).

Пока  решили "прикрутить" их к БПЛА тоже, а не только к крылатым ракетам. Впрочем, они же использовались и для воздушных мишений. Но это те же КР, фактически... После БПЛА, возможно, какой-то из вариантов можно будет "прикрутить" и к малой гражданской авиации.  

Цитата, ash сообщ. №2
Для малой авиации, боюсь, "штанов не хватит" на покупку одного такого..

Ну, дешёвых ТРД и так не бывает...
0
Сообщить модератору
RU
ash
3339
№4
19.07.2017 17:45
Цитата, C162938X сообщ. №3
У них есть один существенный недостаток - ресурс. Так что даже к БПЛА "прикручивать" их надо бы с оглядкой. Возможно мотористы уже поработали над этим вопросом? Может кто-нибудь меня поправить?
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы