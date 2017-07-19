ОДК объединяет разработку и производство малоразмерных двигателей для БЛА
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Логотип ПАО "ОДК – Сатурн"
Источник: http://www.rvc.ru/
Рыбинское ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стало управляющей организацией Омского моторостроительного конструкторского бюро. Таким образом, холдинг объединил в своем составе разработку и производство российских малоразмерных газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
Малоразмерные газотурбинные двигатели, разработка и производство которых осуществляется в Рыбинске и Омске, предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, в том числе крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность.
ОДК на базе «ОДК – Сатурн» ранее успешно реализовало программу импортозамещения малоразмерных двигателей: были разработаны и поставлены на серийное производство несколько модификаций отечественных двигателей для БЛА.
За последние несколько лет объемы производства малоразмерных двигателей значительно увеличены.
«Процессы объединения «ОДК – Сатурн» и ОМКБ были инициированы с целью консолидации усилий по разработке и серийному изготовлению двигателей для БЛА, – говорит управляющий директор АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», заместитель управляющего директора ПАО «ОДК – Сатурн» по программам военных ГТД и спецтехнике Иван Марков. – Теперь программа малоразмерных двигателей ОМКБ будет развиваться под управлением «ОДК – Сатурн». Следующим шагом станет объединение «ОДК – Сатурн» и ОМКБ, которое запланировано на 2018 год. Уверен, что объединение усилий рыбинских и омских моторостроителей на базе накопленного научно-технического потенциала наших предприятий позволит улучшить характеристики серийных изделий, а также создать новые двигатели для самых разнообразных БЛА в интересах российских и зарубежных заказчиков».
Одним из основных направлений дальнейшего развития ОМКБ, основанного в 1956 году, определено создание в г. Омск современного испытательного комплекса для малоразмерных ГТД.
Входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ создан «ОДК – Сатурн» на базе двигателя разработки ОМКБ. По основным показателям двигатель не уступает зарубежным аналогам, а по удельной лобовой тяге превосходит конкурентов. Преимуществами изделия 36МТ являются также: высокая топливная экономичность; надежный запуск за минимальное время; встроенный генератор для электроснабжения летательного аппарата; современная система управления; стойкость к воздействию перегрузок, ударных и тепловых волн, возможность длительного хранения.
Двигатель 36МТ представлен на стенде ОДК на в проходящем в г. Жуковский Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
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19.07.2017
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принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
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snc
536
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№1
19.07.2017 13:13
Почему для БЛА только?! У нас для малой авиации вообще современных движков нет. Почему бы при выборе типоразмеров не совместить полезное с полезным?
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ash
3339
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№2
19.07.2017 14:10
Цитата, snc сообщ. №1Кхм... Речь идёт о ТРДД для ракет. Тоже ж беспилотники... Возможно что-то и сдвинется в плане пилотируемых аппаратов. Остаётся только надеяться.
Цитата, q
Входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ создан «ОДК – Сатурн» на базе двигателя разработки ОМКБ.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A0%D0%94%D0%94-50
Для малой авиации, боюсь, "штанов не хватит" на покупку одного такого...
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C162938X
346
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№3
19.07.2017 17:42
Цитата, snc сообщ. №1
Почему для БЛА только?! У нас для малой авиации вообще современных движков нет. Почему бы при выборе типоразмеров не совместить полезное с полезным?
Потому что...
Цитата, q
Разработки НПО «Сатурн»:
Пока решили "прикрутить" их к БПЛА тоже, а не только к крылатым ракетам. Впрочем, они же использовались и для воздушных мишений. Но это те же КР, фактически... После БПЛА, возможно, какой-то из вариантов можно будет "прикрутить" и к малой гражданской авиации.
Цитата, ash сообщ. №2
Для малой авиации, боюсь, "штанов не хватит" на покупку одного такого..
Ну, дешёвых ТРД и так не бывает...
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ash
3339
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№4
19.07.2017 17:45
Цитата, C162938X сообщ. №3У них есть один существенный недостаток - ресурс. Так что даже к БПЛА "прикручивать" их надо бы с оглядкой. Возможно мотористы уже поработали над этим вопросом? Может кто-нибудь меня поправить?
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