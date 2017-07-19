ОДК объединяет разработку и производство малоразмерных двигателей для БЛА



Логотип ПАО "ОДК – Сатурн"

Источник: http://www.rvc.ru/ Логотип ПАО "ОДК – Сатурн"Источник: http://www.rvc.ru/

Рыбинское ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стало управляющей организацией Омского моторостроительного конструкторского бюро. Таким образом, холдинг объединил в своем составе разработку и производство российских малоразмерных газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

Малоразмерные газотурбинные двигатели, разработка и производство которых осуществляется в Рыбинске и Омске, предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, в том числе крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность.

ОДК на базе «ОДК – Сатурн» ранее успешно реализовало программу импортозамещения малоразмерных двигателей: были разработаны и поставлены на серийное производство несколько модификаций отечественных двигателей для БЛА.

За последние несколько лет объемы производства малоразмерных двигателей значительно увеличены.

«Процессы объединения «ОДК – Сатурн» и ОМКБ были инициированы с целью консолидации усилий по разработке и серийному изготовлению двигателей для БЛА, – говорит управляющий директор АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», заместитель управляющего директора ПАО «ОДК – Сатурн» по программам военных ГТД и спецтехнике Иван Марков. – Теперь программа малоразмерных двигателей ОМКБ будет развиваться под управлением «ОДК – Сатурн». Следующим шагом станет объединение «ОДК – Сатурн» и ОМКБ, которое запланировано на 2018 год. Уверен, что объединение усилий рыбинских и омских моторостроителей на базе накопленного научно-технического потенциала наших предприятий позволит улучшить характеристики серийных изделий, а также создать новые двигатели для самых разнообразных БЛА в интересах российских и зарубежных заказчиков».

Одним из основных направлений дальнейшего развития ОМКБ, основанного в 1956 году, определено создание в г. Омск современного испытательного комплекса для малоразмерных ГТД.

Входящий в продуктовую линейку ОДК малоразмерный двигатель 36МТ создан «ОДК – Сатурн» на базе двигателя разработки ОМКБ. По основным показателям двигатель не уступает зарубежным аналогам, а по удельной лобовой тяге превосходит конкурентов. Преимуществами изделия 36МТ являются также: высокая топливная экономичность; надежный запуск за минимальное время; встроенный генератор для электроснабжения летательного аппарата; современная система управления; стойкость к воздействию перегрузок, ударных и тепловых волн, возможность длительного хранения.

Двигатель 36МТ представлен на стенде ОДК на в проходящем в г. Жуковский Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.