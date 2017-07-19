Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" заявили о готовности создать новый вертолет-амфибию для армии

20.07.2017 Lenta.ru 68 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-14 амфибийный
Вертолет амфибийного типа Ми-14
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Корпорация "Вертолеты России" готова разработать новый вертолет-амфибию, если Минобороны проявит интерес к подобной машине. Об этом в среду, 19 июля, в пресс-службе компании сообщили ТАСС.

"Учитывая задачи, стоящие перед Минобороны России, по нашему мнению, существует потребность как в модернизированных вертолетах Ми-14, так и перспективном вертолете-амфибии", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности морской авиации Военно-морского флота (ВМФ), предусмотренные при формировании проекта госпрограммы вооружений 2018-2025 годов.

20 июня стало известно, что военные заинтересованы в возобновлении выпуска вертолета-амфибии Ми-14 на новом технологическом уровне, по этому вопросу ведутся активные консультации. О возможном восстановлении выпуска Ми-14 в поисково-спасательном варианте корпорация "Вертолеты России" впервые заявила в июле 2015 года. Для развертывания производства предложен Казанский вертолетный завод.

Многоцелевой морской вертолет-амфибия берегового базирования Ми-14 разработан на основе конструкции Ми-8 и выпускался с 1973 по 1986 год, в основном в противолодочном (Ми-14ПЛ) и поисково-спасательном (Ми-14ПС) вариантах, а также в версии вертолета-тральщика (Ми-14БТ). Особенностью конструкции является днище, выполненное как кессонная лодка, установленная вместо грузового пола, и боковые поплавки. Машина может садиться на воду и взлетать при волнении до трех баллов.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-14
Ми-8
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы