"Вертолеты России" заявили о готовности создать новый вертолет-амфибию для армии



Вертолет амфибийного типа Ми-14

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолет амфибийного типа Ми-14Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Корпорация "Вертолеты России" готова разработать новый вертолет-амфибию, если Минобороны проявит интерес к подобной машине. Об этом в среду, 19 июля, в пресс-службе компании сообщили ТАСС.

"Учитывая задачи, стоящие перед Минобороны России, по нашему мнению, существует потребность как в модернизированных вертолетах Ми-14, так и перспективном вертолете-амфибии", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности морской авиации Военно-морского флота (ВМФ), предусмотренные при формировании проекта госпрограммы вооружений 2018-2025 годов.

20 июня стало известно, что военные заинтересованы в возобновлении выпуска вертолета-амфибии Ми-14 на новом технологическом уровне, по этому вопросу ведутся активные консультации. О возможном восстановлении выпуска Ми-14 в поисково-спасательном варианте корпорация "Вертолеты России" впервые заявила в июле 2015 года. Для развертывания производства предложен Казанский вертолетный завод.

Многоцелевой морской вертолет-амфибия берегового базирования Ми-14 разработан на основе конструкции Ми-8 и выпускался с 1973 по 1986 год, в основном в противолодочном (Ми-14ПЛ) и поисково-спасательном (Ми-14ПС) вариантах, а также в версии вертолета-тральщика (Ми-14БТ). Особенностью конструкции является днище, выполненное как кессонная лодка, установленная вместо грузового пола, и боковые поплавки. Машина может садиться на воду и взлетать при волнении до трех баллов.