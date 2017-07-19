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Создавшая АК-47 компания разрабатывает "Терминатора", но для реальной жизни (The National Interest, США)

20.07.2017 ИноСМИ 107 0
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ижевск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ижевск
Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Компания, стоящая за созданием популярного автомата АК-47, создала новое оружие: роботизированные пушки, которые могут учиться и убивают самостоятельно.

По сообщениям СМИ, концерн "Калашников" разработал "автоматизированный боевой модуль, работающий на базе нейронных сетей", которые позволяют ему "распознавать цели и принимать решения" независимо от оператора. Об этом 5 июля российскому государственному информационному агентству ТАСС рассказала директор по коммуникациям концерна София Иванова. Современные "нейронные сети" дают возможность автономным огневым средствам, таким как беспилотные летательные аппараты и наземные боевые машины, не только самостоятельно принимать решения, но и адаптироваться к обстановке, а также использовать "приобретенный опыт" в соответствии с новыми задачами.

Концерн "Калашников" уже довольно давно экспериментирует с робототехникой и искусственным интеллектом. В марте этот производитель оружия разрекламировал свою совершенно новую боевую машину БАС-01Г "Соратник". Это семитонный мини-танк, предназначенный для полуавтономного уничтожения целей при помощи пулемета ПКТМ и противотанковых ракет "Корнет-ЭМ". Как сообщает издание Defense One, российские информационные агентства всячески превозносят победы над противником в Сирии, которые одерживают в том числе и роботы. Правда, достоверность этих заявлений подтвердить не удалось.

Важнее другое. Российские производители боевой техники по всей видимости обгоняют планирующие органы Министерства обороны США в вопросах интеграции искусственного интеллекта на поле боя. Пентагон считает искусственный интеллект важным инструментом в арсенале аналитиков из разведки, однако с сомнением относится к внедрению в войска самостоятельно принимающих решения боевых систем. Как сообщает Defense One, сомнения вызваны одной простой причиной: автономные роботы-убийцы это как-то "не по-американски".

"Выдвину гипотезу о том, что авторитарные режимы считают людей недостатком, что людям нельзя доверять, - заявил в 2015 году Defense One заместитель министра обороны Боб Уорк (Bob Work). - Поэтому они вполне естественно тяготеют к полностью автоматизированным системам. Почему мне это известно? Потому что именно так Советы думали о своем разведывательно-ударном комплексе. Его хотели сделать полностью автоматизированным. А мы, вступая в эту гонку, полагаем, что наше преимущество это люди".

Непонятно, как передача власти от Обамы к Трампу повлияла на отношение Пентагона к искусственному интеллекту и робототехнике, но военным планирующим органам рано или поздно придется заняться переоценкой приоритетов. Как сказала Иванова, российские военные увидят новую технику в действии уже в августе, когда состоится международный военно-технический форум "Армия-2017". А это значит, что уже в недалеком будущем войска могут столкнуться с одним из этих монстров в реальности.


Джаред Келлер - старший редактор блога Task & Purpose, а также пишущий редактор журнала Pacific Standard.
19.07.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Корнет
Корнет-ЭМ
ПКТМ
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
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