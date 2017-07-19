На МАКС-2017 представлены 5 вертолетов производства Улан-Удэнского авиационного завода



Модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВНИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

На МАКС-2017 впервые в истории участия АО «Улан-Удэнский авиационный завод» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в авиасалоне представлены пять вертолетов производства предприятия. На основной статической стоянке посетители смогут увидеть вертолет Ми-8АМТ в VIP-варианте и вертолет Ми-171Ш в «арктическом» варианте.

Там же впервые продемонстрирован перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. На малой статической стоянке вблизи павильона C2 расположился конвертируемый вертолет Ми-8АМТ. В летной программе участвует опытный образец вертолета Ми-171А2.

«Международный авиационно-космический салон МАКС заслуженно занимает ведущее место в ряду крупнейших мировых авиа-форумов. И для нас большая честь демонстрировать здесь свою продукцию. В том числе показать новые разработки. Эксплуатанты отмечают, прежде всего, универсальность российских машин. Сегодня широкому кругу специалистов предоставляется возможность оценить целый их ряд»,- отметил управляющий директор АО «УУАЗ» Леонид Белых.

Вертолет Ми-8АМТ в VIP-варианте в настоящее время является одним из самых популярных в мире VIP-вертолетов среднего/тяжелого класса. В дополнение к высоким летно-техническим характеристикам и эксплуатационным качествам вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171 обладают самой большой грузопассажирской кабиной в своем классе, являющейся удобной платформой для создания максимально удобного салона. Это, в сочетании с их умеренной стоимостью, делает машину очень привлекательной для потенциальных заказчиков.

Конвертируемый вариант вертолета Ми-8АМТ, в зависимости от пожеланий заказчика, может использоваться как транспортный, а также как VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. Кабина вертолета трансформируется в максимально сжатые сроки. Конвертация в пассажирский вариант на базе эксплуатанта может занимать 60 минут, в VIP – 3 часа. Несмотря на сравнительную новизну предложения вертолет пользуется популярностью. Только с начала 2017 года заказчикам поставлено 2 таких вертолета.

«Арктический» вертолет был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны. По сравнению с базовой версией новый арктический вертолет Ми-171Ш имеет ряд конструктивных решений. В числе главных особенностей конструкции - наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до -40°С возможен оперативный запуск двигателей вертолета при автономном и безангарном базировании.

Технические решения, реализованные на арктическом вертолете могут быть использованы не только в интересах Минобороны РФ, но и для реализации проектов гражданского назначения.

Вертолет Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/171, воплотившим в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Вертолет оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»), который позволяет эксплуатировать машину экипажем состоящим из двух человек. Интерес к вертолету Ми-171А2 уже проявил целый ряд заказчиков, в том числе стратегические партнеры АО «Вертолеты России» – компании нефтегазового сектора.

Впервые на МАКС-2017 демонстрируется вертолет Ми-171Ш-ВН, который представляет собой новейшую модификацию военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8. Его технический облик был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Он позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения.

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. По сравнению с предыдущей версий благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км\ч соответственно, а также максимальный взлетный вес до 13 500 кг. Кроме того повышена его тяговооруженность и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Машина оснащена цифровым автопилотом.

На вертолете также установлен комплекс обороны «Президент-С», являющийся на сегодня одним из наиболее эффективных средств обеспечения защиты вертолета. Для защиты личного состава пол грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Такая же броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами, бомбами различного калибра вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, а также пулеметами калибра 12,7мм.