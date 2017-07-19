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Тульские предприятия ОПК представили современное вооружение на МАКС-2017

20.07.2017 РИА Новости 86 0
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Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ТУЛА, 19 июл - РИА Новости. Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области, представляющие свою продукцию на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, готовы обеспечивать российскую армию новейшим вооружением, сообщил РИА Новости представитель правительства региона со ссылкой на тульского губернатора Алексея Дюмина.

Дюмин, принявший участие в церемонии открытия МАКС-2017, отметил, что в этом году в Жуковском Тульская область представлена крупными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Наш регион в очередной раз подтвердил, что входит в число лидеров среди разработчиков и производителей оборонной продукции. В том числе, для защиты воздушного пространства страны. Наши предприятия производят вооружение для авиации, комплексы ПВО и радиоэлектронной разведки. Всё это мощная, надёжная и современная техника. Тульская оборонка и в дальнейшем готова обеспечивать российскую армию новейшим вооружением", - сказал губернатор.

В пресс-службе пояснили, что свою продукцию на авиасалоне представили Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова, АО "НПО "СПЛАВ" и ПАО "НПО "Стрела". Глава региона совместно с генеральным директором госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым посетили стенд КБП имени академика А.Г. Шипунова. Гости салона ознакомились с макетами ракеты "Гермес", метеоракеты "Мера", "Панцирь-М", изделиями "Панцирь-С1" и "Корнет".

"Предприятие НПО "СПЛАВ" представило, в частности, макеты реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", а также продукцию авиационного направления. В составе стенда АО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" разместилась экспозиция НПО "Стрела", где представлены новые разработки предприятия, предназначенные для разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ, радиолокационные станции и комплексы", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, свою продукцию на МАКСе представили еще два тульских предприятия - АО ЦКБА и ПАО "Октава".
19.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Гермес
Град РСЗО
Корнет
Ураган
Компании
Алмаз-Антей
КБП
Ростех
Сплав
ЦКБА
Персоны
Чемезов Сергей

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