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СМИ назвали количество закупаемых для армии истребителей МиГ-35

20.07.2017 Lenta.ru 80 0
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Миг-35
Самолет Миг-35
Источник: РСК "МиГ"

Министерство обороны России собирается закупить у российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" 24 новейших многофункциональных истребителя МиГ-35. Об этом в среду, 19 июля, пишет газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что истребители будут куплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Шесть машин достанутся пилотажной группе "Стрижи".

Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что проект госпрограммы пока что еще изучается в Белом доме, затем он будет передан на утверждение президенту, но "принципиально судьба МиГ-35 уже решена".

Также в материале говорится, что первая информация о закупке военными этих истребителей появилась в 2012 году, но тогда стороны не смогли согласовать контракт. При этом собеседник газеты отметил, что на доводку МиГ-35 потратили четыре года и сейчас это "совсем не та машина, которая была раньше".

Осенью 2016 года были начаты испытания новой версии МиГ-35 по техническому заданию Минобороны России. До того момента этот индекс использовался для маркетингового обозначения глубоко модернизированного самолета на платформе МиГ-29, в котором применяются отдельные технологические элементы авиации пятого поколения.

Российские военные первоначально предполагали закупку 37 истребителей МиГ-35 в рамках Государственной программы вооружений 2011-2020 годов. В данный момент поставки техники перенесены в новую Госпрограмму, рассчитанную на период 2018-2025 годов. Серийный выпуск истребителя запланирован с 2019 года.
19.07.2017
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ

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