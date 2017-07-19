"Фрегат" остается единственным разгонным блоком с коррекцией траектории по ГЛОНАСС



Подготовка разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру

Источник: ESA Подготовка разгонного блока «Фрегат» на космодроме КуруИсточник: ESA

Генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский сообщил, что в ближайшие три года НПО изготовит 33 разгонных блока

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина остается единственным в России, в котором корректировка трассы полета осуществляется с помощью ГЛОНАСС, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор НПО Сергей Лемешевский.

"На сегодняшний день это так. Да, действительно, "Фрегат" использует и астронавигацию, и ГЛОНАСС для уточнения своих координат", - сказал он.

Также Лемешевский сообщил, что в пуске ракеты "Союз-2" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" 14 июля впервые использовалась ретрансляция данных через спутники "Луч" для передачи телеметрической информации.

НПО имени Лавочкина в ближайшие три года изготовит 33 разгонных блока "Фрегат".

"В этом году мы планируем изготовить девять "Фрегатов", на следующий год - 12 и на 2019 год - 12", - рассказал Лемешевский.

По его словам, предприятие имеет 19 действующих контрактов на их изготовление. "У нас этот и полностью следующий год законтрактованы", - сказал он.

Лемешевский напомнил, что в этом году было осуществлено четыре космических запуска с разгонными блоками "Фрегат": два с французского космодрома Куру в Южной Америке, также по пуску с Плесецка и Байконура. До конца года ожидается еще четыре пуска, включая два с космодрома Восточный, и пуски с Байконура и Плесецка.