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"Русские витязи" в будущем смогут выступать и на Су-30, и на Су-35

20.07.2017 РИА Новости 71 0
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Русские Витязи получили первые четыре истребителя Су-30СМ. Архивное фото
Русские Витязи получили первые четыре истребителя Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Артем Каширин

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" в перспективе сможет выступать и на новейших сверхманевренных истребителях Су-35, заявил журналистам в среду главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Со временем у нас и на Су-35 группа отработает пилотаж. Сейчас пилоты осваивают эти самолеты, но лишь по программе освоения техники пилотирования… Думаю, что со временем и на этом самолете будут прекрасно летать", - сказал он.

Пока пилоты, по его словам, прекрасно осваивают Су-30СМ и показывают на нем эффектный групповой и одиночный пилотаж.

"Это огромная нагрузка, и, естественно, мы должны быть уверены, что техника нигде и никогда не откажет. Она зарекомендовала себя с прекрасной стороны", - сказал он.

Самолет Су-30СМ был выбран на замену Су-27 из-за того, что он двухместный и позволяет одновременно обучать сразу двух пилотов. Кроме того, у него прекрасные летные качества, дальность и продолжительность полета, пояснил Бондарев.

Он напомнил, что у авиагруппы "Русские витязи" в год проходит 20-30 показательных выступлений, а в один год был рекорд - 50 показов, причем половина из них - за границей.

"Чтобы расти и развиваться, надо смотреть, как пилотируют в других странах, пилотировать самим", - отметил он.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Персоны
Бондарев Виктор

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