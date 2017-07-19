"Русские витязи" в будущем смогут выступать и на Су-30, и на Су-35
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Русские Витязи получили первые четыре истребителя Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Артем Каширин
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл - РИА Новости. Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" в перспективе сможет выступать и на новейших сверхманевренных истребителях Су-35, заявил журналистам в среду главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Со временем у нас и на Су-35 группа отработает пилотаж. Сейчас пилоты осваивают эти самолеты, но лишь по программе освоения техники пилотирования… Думаю, что со временем и на этом самолете будут прекрасно летать", - сказал он.
Пока пилоты, по его словам, прекрасно осваивают Су-30СМ и показывают на нем эффектный групповой и одиночный пилотаж.
"Это огромная нагрузка, и, естественно, мы должны быть уверены, что техника нигде и никогда не откажет. Она зарекомендовала себя с прекрасной стороны", - сказал он.
Самолет Су-30СМ был выбран на замену Су-27 из-за того, что он двухместный и позволяет одновременно обучать сразу двух пилотов. Кроме того, у него прекрасные летные качества, дальность и продолжительность полета, пояснил Бондарев.
Он напомнил, что у авиагруппы "Русские витязи" в год проходит 20-30 показательных выступлений, а в один год был рекорд - 50 показов, причем половина из них - за границей.
"Чтобы расти и развиваться, надо смотреть, как пилотируют в других странах, пилотировать самим", - отметил он.
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19.07.2017
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