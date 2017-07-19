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"Коммерсант": согласован вопрос о количестве истребителей МиГ-35, которые будут закуплены в рамках ГПВ 2018-2025

20.07.2017 ЦАМТО 68 0
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МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны и РСК "МиГ" согласовали количество новейших многофункциональных истребителей МиГ-35, которые будут закуплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, Минобороны закупит 24 машины, шесть из которых будут переданы пилотажной группе "Стрижи".

"Коммерсант" отмечает, что подписание контракта не только загрузит мощности корпорации, но и позволит активнее продвигать продукцию иностранным заказчикам, поскольку договариваться о закупке истребителей, которые не состоят на вооружении у страны-производителя, сейчас практически невозможно.

О том, что Минобороны, РСК МиГ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) определились с количеством приобретаемых МиГ-35, "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности и подтвердил военный источник.

Замминистра обороны РФ по вооружениям Юрий Борисов подтвердил "Коммерсанту" на авиакосмическом салоне МАКС-2017, что закупка МиГ-35 значится в новой госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018–2025 годы, но называть точную цифру не стал. Президент ОАК Юрий Слюсарь, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о количестве МиГ-35, запланированном в рамках первой серийной закупки, уточнил: "пока больше двух десятков". Высокопоставленный собеседник "Коммерсанта" в аппарате правительства пояснил, что проект госпрограммы пока изучается в Белом доме и по итогам рассмотрения он будет передан на утверждение президенту, но принципиально судьба МиГ-35 уже решена, "речь идет о приобретении 24 машин".
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий

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