Минобороны планирует к 2020 году закупить около 15 вертолетов Ми-38
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Четвертый опытный экземпляр Ми-38
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 19 июля. Минобороны РФ запланировало к 2020 году закупить порядка 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
"Эта машина, безусловно, нам интересна. Нами предусмотрена до 2020 года закупка около 15 вертолетов Ми-38", – сказал он.
Ми-38 – многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.
Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.
Как напоминает агентство, первый фюзеляж серийного Ми-38 недавно был собран на Казанском вертолетном заводе.
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19.07.2017
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