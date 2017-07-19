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Минобороны планирует к 2020 году закупить около 15 вертолетов Ми-38

20.07.2017 ЦАМТО 76 0
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Ми-38
Четвертый опытный экземпляр Ми-38
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны РФ запланировало к 2020 году закупить порядка 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Эта машина, безусловно, нам интересна. Нами предусмотрена до 2020 года закупка около 15 вертолетов Ми-38", – сказал он.

Ми-38 – многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

Как напоминает агентство, первый фюзеляж серийного Ми-38 недавно был собран на Казанском вертолетном заводе.
19.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
ТВ7-117
Компании
КВЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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