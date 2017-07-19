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Сергей Чемезов: локализовывать производство С-400 в Турции не планируется

20.07.2017 ЦАМТО 70 0
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С-400 «Триумф»
Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. Локализовать производство зенитной ракетной системы С-400 в Турции невозможно – на это потребовались бы десятки лет. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Речь идет об очень серьезных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста, возможна ли локализация производства С-400 в случае подписания контракта на закупку данных ЗРС.

В то же время, С.Чемезов сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.

"Технические вопросы мы решили, остались только административные. Решение должны принять правительства Турции и России. Сейчас идут переговоры с Минфином, по всей видимости, какие-то средства на этот проект Турция найдет сама, а какие-то получит в виде кредита", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Агентство отмечает, что этот контракт может стать одним из крупнейших для "Рособоронэкспорта" за последнее время. Ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить четыре дивизиона ЗРС С-400 за 3 млрд. долл.
19.07.2017
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
РОЭ
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Чемезов Сергей

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