Система контроля за расходованием средств ГОЗ позволяет увидеть, как "работает" каждый бюджетный рубль



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. Введение в 2015 году Единой информационной системы (ЕИС) контроля за расходованием средств гособоронзаказа позволило специалистам Минобороны России увидеть, как "работает" каждый выделенный бюджетный рубль.

Благодаря ЕИС ГОЗ в режиме онлайн обновляются статистические данные о расчетах по гособоронзаказу.

Так, основная масса денежных средств (57%) головными исполнителями направляется на расчеты с кооперацией.

Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоговые платежи в бюджетную систему, оплата коммунальных услуг составляют порядка 30%.

Кроме того, созданы условия, препятствующие применению привычных схем по "обналичиванию" денежных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.