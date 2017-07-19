Система контроля за расходованием средств ГОЗ позволяет увидеть, как "работает" каждый бюджетный рубль
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 19 июля. Введение в 2015 году Единой информационной системы (ЕИС) контроля за расходованием средств гособоронзаказа позволило специалистам Минобороны России увидеть, как "работает" каждый выделенный бюджетный рубль.
Благодаря ЕИС ГОЗ в режиме онлайн обновляются статистические данные о расчетах по гособоронзаказу.
Так, основная масса денежных средств (57%) головными исполнителями направляется на расчеты с кооперацией.
Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоговые платежи в бюджетную систему, оплата коммунальных услуг составляют порядка 30%.
Кроме того, созданы условия, препятствующие применению привычных схем по "обналичиванию" денежных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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19.07.2017
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