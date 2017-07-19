МиГ-35 позволит эффективно обучать пилотов в вузах ВКС и строевых частях



МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.

Источник: Александр Рыбаков МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.Источник: Александр Рыбаков

ЦАМТО, 19 июля. Новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов летных училищ и летчиков строевых частей, сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Это легкий истребитель, очень экономичный, он пойдет для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения", – сказал он.

Этот самолет может применять практически всю номенклатуру вооружений, которые есть в ВКС, добавил главком.

"За этим самолетом, я думаю, будущее, и естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", – добавил В.Бондарев.

Кроме того, по словам В.Бондарева, в России создаются ударные беспилотники, позволяющие завоевывать господство в воздушном пространстве. "Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности, ударной. Мы не имеем права отставать, поэтому мы аналогичным образом выполняем определенную работу в этом направлении. Со временем, в будущем, оператор будет сидеть на земле и владеть небом", – цитирует В.Бондарева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.