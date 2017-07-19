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МиГ-35 позволит эффективно обучать пилотов в вузах ВКС и строевых частях

20.07.2017 ЦАМТО 66 0
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MiG-35_001
МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков

ЦАМТО, 19 июля. Новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов летных училищ и летчиков строевых частей, сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Это легкий истребитель, очень экономичный, он пойдет для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения", – сказал он.

Этот самолет может применять практически всю номенклатуру вооружений, которые есть в ВКС, добавил главком.

"За этим самолетом, я думаю, будущее, и естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", – добавил В.Бондарев.

Кроме того, по словам В.Бондарева, в России создаются ударные беспилотники, позволяющие завоевывать господство в воздушном пространстве. "Весь мир идет по пути развития беспилотной авиации, в частности, ударной. Мы не имеем права отставать, поэтому мы аналогичным образом выполняем определенную работу в этом направлении. Со временем, в будущем, оператор будет сидеть на земле и владеть небом", – цитирует В.Бондарева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БПЛА

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