Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения



Юрий Борисов

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Юрий БорисовИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. У российской армии есть лазерное оружие, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. "У нас есть лазерное оружие. Лазеры бывают разные: по способу применения, по дальности, по объектам, против которых он работает", – сказал Ю.Борисов на авиасалоне МАКС-2017.

Ю.Борисов также отметил, что российские разработки в области гиперзвуковых скоростей находятся на одном уровне с ведущими зарубежными странами.

"Мы оцениваем научно-технический задел в этой области и не видим, что сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области. Мы намерены на рубеже 2020-2022 года получить уже серию изделий, в первую очередь, авиационных средств поражения, которые будут работать именно на гиперзвуковых скоростях", – сказал Ю.Борисов на авиасалоне МАКС-2017.

Он назвал гиперзвуковые технологии переворотом в авиации и в авиационных средствах поражения, в первую очередь.

"В авиационной промышленности, в Объединенной авиастроительной корпорации существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с помощью гиперзвуковых технологий, но это вопрос пока больше к ним. Мы, со своей стороны, рассчитываем получить гиперзвуковое оружие", – цитирует Ю.Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.