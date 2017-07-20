Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
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Юрий Борисов
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 19 июля. У российской армии есть лазерное оружие, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. "У нас есть лазерное оружие. Лазеры бывают разные: по способу применения, по дальности, по объектам, против которых он работает", – сказал Ю.Борисов на авиасалоне МАКС-2017.
Ю.Борисов также отметил, что российские разработки в области гиперзвуковых скоростей находятся на одном уровне с ведущими зарубежными странами.
"Мы оцениваем научно-технический задел в этой области и не видим, что сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области. Мы намерены на рубеже 2020-2022 года получить уже серию изделий, в первую очередь, авиационных средств поражения, которые будут работать именно на гиперзвуковых скоростях", – сказал Ю.Борисов на авиасалоне МАКС-2017.
Он назвал гиперзвуковые технологии переворотом в авиации и в авиационных средствах поражения, в первую очередь.
"В авиационной промышленности, в Объединенной авиастроительной корпорации существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с помощью гиперзвуковых технологий, но это вопрос пока больше к ним. Мы, со своей стороны, рассчитываем получить гиперзвуковое оружие", – цитирует Ю.Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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19.07.2017
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C162938X
346
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№1
20.07.2017 01:56
Слова генерала Борисова надо интерпретировать так:
1. Разработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА) ведутся в недрах ОАК.
2. Эти разработки на уровне конкурентов. Может быть слегка отстаём именно по ЛА. Но не критично.
3. МО прежде всего нужны в первую очередь не гиперзвуковые ЛА, а средства поражения - авиационные гиперзвуковые ракеты, которые будут работать по различным типам целей.
4. Речь не шла про гиперзвуковые ПКР, т.е. "Циркон". Это отдельная тема, хоть разработки в области гиперзвукового оружия идут широким "межведомственным" фронтом.
"Лазеры-шмазеры" комментировать не буду. Могу. Но не хочу... ;-)
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beka1
1116
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№2
20.07.2017 02:18
Но все-таки хоть чуть-чуть, но отстаем в области гиперзвука от США и , наверное, Китая... Обидно, но закономерно, к сожалению...
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sepheronx
78
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№3
20.07.2017 04:27
[quote]But still at least a little, but lag behind in the field of hypersonic from the US and probably China... Sorry, but legitimate, unfortunately...[/quote]
Actually, Russia was first in testing Zircon than US in such a platform. If you are talking about the X48 or whatever vs the 4202, then that is another matter. But Russia has had more recent tests with hypersonic than the others.
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C162938X
346
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№4
20.07.2017 04:46
Цитата, sepheronx сообщ. №3
Actually, Russia was first in testing Zircon than US in such a platform. If you are talking about the X48 or whatever vs the 4202, then that is another matter. But Russia has had more recent tests with hypersonic than the others.
Russia In this context, if I may, is more depending from the hypersonic technology results than others. The overwhelming superiority of NATO in other areas of the military contend left Russia no choice in directions of 'eliminating the threats'. Therefore, Russia 'must have' come to the results in the area much faster than US or China... 'No choice - sometimes is the best choice'... ;-))))
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