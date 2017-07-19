ВМС США испытали лазерную пушку (CNN, США)
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Боевая лазерная система на борту корабля "Понс"
Источник: © flickr.com, Office of Naval Research
Военно-морские силы США провели испытание лазерного оружия. Десантный корабль USS Ponce, находившийся в акватории Персидского залива, с помощью лазерной установки Laser Weapon System (LaWS) сбил небольшой беспилотник. Пушка также способна уничтожать надводные цели.
"Оно более точное, чем снаряд. И это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие изделия оборонной промышленности, которые хороши только либо против воздушных, либо против надводных, либо против наземных целей. Это универсальное оружие, которое может быть использовано против различных целей", - заявил CNN капитан корабля Кристофер Уэлл.
Пушка действует бесшумно, а выстрел из нее невидим. "Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому луча не видно, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает", - заявил телеканалу командир лазерной установки Кейл Хьюз. "Оно выбрасывает массивный поток фотонов в сторону приближающегося объекта. Поэтому нас не беспокоит ни ветер, ни дальность действия, ни что-либо еще. Мы способны поражать цели со скоростью света", - подчеркнул Хьюз.
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19.07.2017
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