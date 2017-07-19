Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"30-градусный" F-16 - истребитель с самой успешной историей?

20.07.2017 Военный паритет 75 0
0
Понравилась новость?
 0
Первые боевые истребители F-16A прибыли на базу Хилл ВВС США
Первые боевые истребители F-16A прибыли на базу Хилл ВВС США
Источник: фото через theaviationgeekclub.com

В 1977 году ВВС США объявили, что будет сформирована первая боеготовая эскадрилья истребителей F-16 Fighting Falcon, сейчас больше именуемых как Viper, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationgeekclub.com (10 апреля 2017).

Первый оперативный F-16 поступил на вооружение 388-й тактической авиаэскадрильи на базе Хилл 23 января 1979 года. Таким образом, с момента принятия F-16 на вооружение прошло 38 лет. В ноябре 1980 года на этой базе было сформировано еще три эскадрильи (34-я и учебные 4-я и 42-я). Через четыре месяца первая эскадрилья из 24 самолетов была признана полностью боеготовой (Full Operational Capability - FOC).

В наше время F-16, пожалуй, превратился в самый успешный боевой самолет мира, пишет источник. Однако 2017 год станет "горько-сладким" для базы Хилл - последний F-16 покинет аэродром и полностью уступит место F-35A Lightning II.

При создании самолета были применены хорошо зарекомендовавшие себя системы, используемые на F-111 и F-15. Разработчики стремились максимально упростить конструкцию самолета без ущерба ее прочности - при полной заправке внутренних топливных баков истребитель способен маневрировать с перегрузками до 9 g. Для уменьшения влияния перегрузок на пилота кресло отклонено на 30 град назад (на истребителях других типов обычно 13 град).

А вот по Су-27 западные источники пишут, что он поступил на вооружение в 1986 году, то есть на 10 лет позже своего визави F-15. Может, нет никакой трагедии в том, что Т-50 ПАК ФА запаздывает? Правда, его прямой конкурент F-22A, который особо никуда не спешил ввиду отсутствия равных себе противников, обрел боевой статус в 2007 году. А сейчас уже 2017...
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
F-35A
Град РСЗО
ПАК ФА
Су-27

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы