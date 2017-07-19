"30-градусный" F-16 - истребитель с самой успешной историей?



Первые боевые истребители F-16A прибыли на базу Хилл ВВС США

Источник: фото через theaviationgeekclub.com Первые боевые истребители F-16A прибыли на базу Хилл ВВС СШАИсточник: фото через theaviationgeekclub.com

В 1977 году ВВС США объявили, что будет сформирована первая боеготовая эскадрилья истребителей F-16 Fighting Falcon, сейчас больше именуемых как Viper, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationgeekclub.com (10 апреля 2017).

Первый оперативный F-16 поступил на вооружение 388-й тактической авиаэскадрильи на базе Хилл 23 января 1979 года. Таким образом, с момента принятия F-16 на вооружение прошло 38 лет. В ноябре 1980 года на этой базе было сформировано еще три эскадрильи (34-я и учебные 4-я и 42-я). Через четыре месяца первая эскадрилья из 24 самолетов была признана полностью боеготовой (Full Operational Capability - FOC).

В наше время F-16, пожалуй, превратился в самый успешный боевой самолет мира, пишет источник. Однако 2017 год станет "горько-сладким" для базы Хилл - последний F-16 покинет аэродром и полностью уступит место F-35A Lightning II.

При создании самолета были применены хорошо зарекомендовавшие себя системы, используемые на F-111 и F-15. Разработчики стремились максимально упростить конструкцию самолета без ущерба ее прочности - при полной заправке внутренних топливных баков истребитель способен маневрировать с перегрузками до 9 g. Для уменьшения влияния перегрузок на пилота кресло отклонено на 30 град назад (на истребителях других типов обычно 13 град).

А вот по Су-27 западные источники пишут, что он поступил на вооружение в 1986 году, то есть на 10 лет позже своего визави F-15. Может, нет никакой трагедии в том, что Т-50 ПАК ФА запаздывает? Правда, его прямой конкурент F-22A, который особо никуда не спешил ввиду отсутствия равных себе противников, обрел боевой статус в 2007 году. А сейчас уже 2017...