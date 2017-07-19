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Что за "СКР" перехватил в стратосфере МиГ-31?

20.07.2017 Военный паритет 155 0
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Пуск УР воздушного боя Р-33 с борта перехватчика МиГ-31
Пуск УР воздушного боя Р-33 с борта перехватчика МиГ-31
Источник: рис. через theaviationist.com

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 выполнили перехват сверхзвуковой цели в стратосфере, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theaviationist.com (18 июля).

Самолеты принадлежат авиации Тихоокеанского флота, ракета-мишень ("сверхзвуковая крылатая ракета") была запущена с акватории Охотского моря на высоте 12 км и набрала скорость более 3М. МиГ-31 (скорость полета до 2,83М) состоит на вооружении с 1983 года и является двухместной модернизацией МиГ-25 (скорость до 3,2М). Если МиГ-25 был предназначен для перехвата американских сверхзвуковых бомбардировщиков В-58 и В-70, то МиГ-31 создавался для противодействия В-1В и крылатым ракетам.

МиГ-31 является одним из самых скоростных истребителей в мире, дальность полета 1450 км. Самолет будет состоять на вооружении до 2028-2030 годов. Сообщалось о планах оснастить самолет ракетами для уничтожения спутников.

Источник сообщает, что не знает о типе цели (это явно не ракета класса КР Tomahawk, нет кадров поражения мишени). По сообщениям российских источников, мишень летала "в ближнем космосе". Вопрос - что за мишень, тип какой?
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
В-1В Lancer
МиГ-25
МиГ-31
Проекты
ТОФ

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