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В России разработали превосходящее иностранные аналоги защитное покрытие от радиации

20.07.2017 ТАСС 152 0
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МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

Применение данного покрытия позволит продлить сроки работы спутников на орбите, а также уменьшить массу и габариты приборов космического назначения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Покрытие для защиты от радиации, созданное специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), может использоваться не только в космической отрасли, но также в медицине и атомной энергетике, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.

"Разработали инновационное радиационно-защитное покрытие радиоэлектронной аппаратуры, превосходящее иностранные аналоги по экономическим и технологическим характеристикам. Его применение позволит продлить сроки работы российских спутников на орбите, уменьшить массу и габариты приборов космического назначения и дать новый импульс развитию малых космических аппаратов. Кроме ракетно-космической промышленности инновационное покрытие будет применяться в атомной энергетике и медицине", - говорится в сообщении.

Радиация в космосе сокращает продолжительность работы аппаратуры, особенно электронной. Для защиты компонентов, чувствительных к радиации, используются алюминиевые конуса, которые увеличивают вес и размеры аппаратов. Разработка РКС легче аналогов. Это многослойная структура, которая останавливает налетающие частицы и эффективно поглощает образовавшееся в результате их рассеивания тормозное излучение. Для его нанесения не требуется специальное "чистое" помещение и сложное оборудование.

Разработка может применяться и на низких околоземных орбитах, в частности, использоваться на МКС, малых космических аппаратах.

Сейчас проводятся испытания. Ученые уже установили, что использование покрытия для дополнительной защиты алюминиевого корпуса повысило показатель ослабления потока частиц в 4-7 раз.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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