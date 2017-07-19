НПЦ "Салют": начали работы по созданию двигателя для модернизированного Як-130



Алексей Потапов

Источник: © Пресс-служба ОДК Алексей ПотаповИсточник: © Пресс-служба ОДК

Двигателям для палубных истребителей Су-33 увеличивают ресурс, а модернизированный Як-130 получит силовую установку с повышенными высотно-скоростными и динамическими характеристиками, которую при определенных доработках можно будет использовать на легких транспортных самолетах и беспилотниках. Об этих и других проектах в интервью ТАСС рассказал директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Потапов.[

— Планируете ли модернизировать двигатель АИ-222-25?

— Двигатель АИ-222-25 соответствует требованиям, которые предъявляются к нему разработчиками самолета Як-130 и обеспечивает летно-технические характеристики этого самолета.

Однако в процессе эксплуатации любого двигателя выявляются определенные нюансы. Поэтому работы по развитию и совершенствованию любого двигателя ведутся в течение всего жизненного цикла. Также для развития и модернизации самолета, наделения его новыми функциями и возможностями, необходимо совершенствование двигателя. В случае значительного возрастания требований потребителя к техническим характеристикам, принимается решение о создании новой конструкции.

Когда появилась потребность разработчиков самолета по значительному увеличению тяговых характеристик двигателя в стартовых и высотных условиях при сохранении габаритов, веса, расхода воздуха и увеличении ресурсных показателей, стала целесообразной с учетом современного научно-технического задела разработка нового двигателя, который будет иметь потенциал дальнейшего развития.

Проведенная оценка показала невозможность достижения необходимых показателей без значительного улучшения характеристик всех основных узлов двигателя.

— Поэтому появился СМ-100?

— В результате эскизного проекта был сформирован облик нового двигателя, получившего обозначение СМ-100. Конструкция двигателя предусматривает использование узлов с улучшенными параметрами и разрабатывается с учетом современного НТЗ предприятий ОДК. Обязательным условием работ является полная локализация производства двигателя и его комплектующих в России.

Это не значит, что останавливается процесс улучшения двигателя АИ-222-25, его, безусловно, нужно производить, совершенствовать, повышать надежность, ресурс. Но работы в этом направлении не должны вести к кардинальным изменениям основных узлов, требующим значительного объема испытаний. Эти работы направлены на повышение потребительских свойств двигателя в пределах ТТЗ на его создание. Для обеспечения требований ОКБ им. Яковлева к двигателю для модернизированного Як-130 мы запустили работы по СМ-100. В этом двигателе при сохранении габаритов и веса будет увеличена бесфорсажная тяга с 2,5 до 3-х тонн, а также улучшены высотно-скоростные и динамические его характеристики.

— На какой стадии сейчас создание этого двигателя?

— Этот проект прошел стадию эскизного и технического проектирования. Сейчас внесены коррективы в документацию, планируется защита техпроекта. Мы ведем изготовление компрессора низкого давления (КНД), камеры сгорания. Выпущена конструкторская документация на компрессор высокого давления и турбину.

— Когда планируется подготовка к серийному производству?

— Испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, планируем в 2017–2018 гг., а в 2019 г. — испытание опытного образца. Дальше все зависит от финансирования. Пока мы ведем эти работы в инициативном порядке.

— А если финансирования не будет?

— Уверены, что положительные результаты по запланированным на 2017–2018 гг. работам позволят решить вопрос финансирования. Также проводимые работы позволяют рассматривать внедрение отдельных улучшающих мероприятий в АИ-222-25.

— На какие самолеты планируется ставить СМ-100?

— На первом этапе рассматриваем его для модернизированных Як-130, имеющих, по мнению специалистов, большой потенциал. Уверены, что при достижении требований тактико-технического задания двигатель будет востребован для других типов боевых самолетов. Также рассматриваем вариант дальнейшего использования газогенератора этого двигателя для создания двигателя с тягой 4–4,5 тонны, который можно использовать на транспортных самолетах. Кроме того, возможно использование на беспилотных летательных аппаратах.

— Участвует ли "Салют" в работе ОДК по морским газотурбинным двигателям (ГТД)?

— "Салют" решением ОДК привлечен к работе по морским ГТД. Для их испытаний задействованы дополнительные мощности нашего филиала — МКБ "Горизонт". Изготовление и ремонт этих двигателей организовано в АО "Сатурн" (г. Рыбинск).

Во исполнение этих решений в прошлом году конструкторским бюро "Салюта" выполнен проект модернизации испытательной станции "Горизонта", предназначенной для испытаний энергетических ГТУ мощностью до 20 МВт, с переводом ее на два вида топлива (газ и топливо судовых турбин). В 2016 г. проведен большой объем работ по реконструкции этой станции, что позволило в третьем квартале начать, а в четвертом завершить испытания первого морского ГТД на стенде "Салюта" по программе приемо-сдаточных испытаний.

К четвертому кварталу 2017 г. мы должны доработать стенд для ресурсных испытаний морских ГТД и начать испытания. Кроме того, после проведения модернизации на этом же стенде планируется проведение испытаний целой гаммы энергетических и стационарных газовых турбин мощностью 3-6 МВт.

— Раз уж заговорили о морской тематике, есть ли желание Минобороны продлевать ресурс двигателей АЛ-31 серии 3 для Су-33?

— По опыту эксплуатации самолетов Су-33 мы видим, что есть все основания к поддержанию исправности этого самолета, потому что он эффективен. Наше предприятие, осуществляя функции разработчика двигателя для этого самолета, ведет по заданию Минобороны работы по увеличению ресурсов двигателя. Испытания ведутся, предварительные результаты положительные.

— Вы поставляете двигатели АЛ-31ФН для китайского истребителя J-10А. Китайские партнеры заинтересованы в их модернизации? Как осуществляется поддержка эксплуатации?

— J-10 — это гордость китайской авиастроительной отрасли, это полностью самолет их разработки. За период сотрудничества по этому проекту, самолет уже несколько раз подвергся модернизации. Был самолет J-10A, на котором стоял двигатель АЛ-31ФН с тягой 12,5 тонн, а сейчас производится J-10B с двигателем АЛ-31ФН серии 3 с повышенными тяговыми характеристиками — до 13,5 тонн и цифровым регулятором. "Салют" производит эти двигатели, обеспечивает гарантийное обслуживание и поставку запасных частей для них.

Ранее на контрактной основе российская сторона обеспечила передачу КНР ремонтной документации на двигатель АЛ-31Ф/ФН.

Беседовал Алексей Паньшин