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Улан-Удэнский авиационный завод представил на МАКС-2017 пять вертолетов

20.07.2017 ТАСС 62 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

На авиасалоне показаны вертолеты Ми-8АМТ в VIP-варианте, Ми-171Ш в арктическом варианте, военно-транспортный Ми-171Ш-ВН, конвертируемый Ми-8АМТ, а в летной программе участвует опытный образец Ми-171А2

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") представил на Международный авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском пять вертолетов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"На основной статической стоянке посетители могут увидеть вертолет Ми-8АМТ в VIP-варианте и вертолет Ми-171Ш в арктическом варианте. Также представлен перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. На малой статической стоянке вблизи павильона C2 расположился конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, а в летной программе участвует опытный образец вертолета Ми-171А2", - уточнили в пресс-службе.

Конвертируемый вариант вертолета Ми-8АМТ, в зависимости от пожеланий заказчика, может использоваться как транспортный, а также как VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. "Арктический" вертолет был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны. "Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/171, воплотившим в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Интерес к Ми-171А2 уже проявил целый ряд заказчиков, в том числе стратегические партнеры АО "Вертолеты Росси" - компании нефтегазового сектора", - отметили в пресс-службе УУАЗ.

Вертолет Ми-171Ш-ВН демонстрируется на МАКС впервые. Он представляет собой новейшую модификацию военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8. "Его технический облик был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. Он позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения", - сообщили на УУАЗ.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На МАКС представлена продукция более 650 российских и зарубежных компаний.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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