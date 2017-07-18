МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов, считает главком ВКС
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Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017. 18 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ЖУКОВСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов летных училищ и летчиков строевых частей, заявил журналистам во вторник главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Новейший истребитель МиГ-35 впервые публично представлен на МАКС-2017.
"Это легкий истребитель, экономичный очень, он пойдет для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения", - сказал Бондарев.
Этот самолет может применять практически всю номенклатуру вооружений, которые есть в ВКС, добавил главком.
"За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", - добавил Бондарев.
МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.
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18.07.2017
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