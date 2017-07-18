Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ

Как сообщает в своем пресс-релизе АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех), компания ведет подготовку к летным испытаниям новейшего турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, который создается для оснащения перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300.

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (регистрация 76454, серийный номер 0073469074) в экспозиции авиасалона МАКС-2017, 18.07.2017 (с) bmpd

В двигатель ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ разработки АО "ОДК - Климов") заложены современные технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3600 л.с. В составе силовой установки двигатель ТВ7-117СТ работает совместно с воздушным винтом АВ112 (разработки ПАО "НПП Аэросила"), обладающим большей производительностью и позволяющим увеличить лобовую тягу силовой установки.

В настоящее время ведется подготовка к летным испытаниям силовой установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский).И мотогондола, и двигатель с винтом уже установлены на самолет. Специалисты "ОДК - Климов" участвуют в монтаже силовой установки.

Стендовые испытания двигателя ТВ7-117СТ стартовали в сентябре 2016 г. В настоящее время проводится цикл ресурсных испытаний.

По результатам анализа потребностей самолета Ил-112В для реализации требований по грузоподъемности и крейсерской скорости двигатель ТВ7-117СТ является оптимальный вариантом в составе силовой установки.

Одной из особенностей ТВ7-117СТ является то, что система автоматического управления разработки "ОДК - Климов" управляет не только двигателем, но и воздушным винтом, то есть всей силовой установкой самолёта. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки.

Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с ТВ7-117СТ представлена на проходящем в Жуковском Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.