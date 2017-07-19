Представлен второй летный прототип самолета Як-152

В экспозиции открывшегося 18 июля 2017 года в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2017, помимо прочего, представлен законченный изготовлением на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" второй летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152. Самолет с бортовым номером "02" (серийный номер 0002) в яркой разноцветной окраске был доставлен в Жуковский для демонстрации в наземной экспозиции и пока что не начинал летные испытания.

Второй летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (бортовой номер "02", серийный номер 0002) в наземной экспозиции авиасалона МАКС-2017. Жуковский, 18.07.2017 (с) bmpd

На МАКС-2017 демонстрируется также первый летный опытный образец самолета Як-152 (бортовой номер "01"/"201", серийный номер 0001), который совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года.

Напомним, что Як-152 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева", входящим в состав ПАО "Корпорация "Иркут", в рамках начатой в 2014 году ОКР "Птичка-ВВС". Строительство двух образцов для летных испытаний (серийные номера 0001 и 0002), одного - для статических испытаний (серийный номер 0003), и одного - для ресурсных испытаний (серийный номер 0004) осуществлялось на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Первый летный опытный образец самолета Як-152 (серийный номер 0001) совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года.

Самолеты Як-152 для Министерства обороны России оснащаются авиационным 12-цилиндровым V-образным дизельным двигателем RED A03Т V12 (взлетная мощность 500 л.с.) номинально германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам". Образец двигателя RED A03Т V12 демонстрируется в экспозиции МАКС-2017 вместе со вторым прототипом Як-152.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в марте 2017 года сообщил, что Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее Юрий Борисов в сентябре 2015 года заявлял о том, что Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов этого типа. В июне 2015 года заместитель директора Департамента авиации - начальник Управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев сообщил, что ДОСААФ намерено закупить 105 самолетов до 2020 года.

Авиационный дизельный двигатель RED A03Т V12, устанавливаемый на опытных образцах учебно-тренировочного самолета Як-152, в наземной экспозиции авиасалона МАКС-2017. Жуковский, 18.07.2017 (с) bmpd