Армения планирует ежегодно увеличивать оборонные расходы на 54-56 миллионов долларов



Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в Ереване

Источник: razm.info Камуфляжная сеть производства армяно-польской компании «Любава-Армения» на танке Т-72 в экспозиции выставки ArmHiTec-2016 в ЕреванеИсточник: razm.info

Армения планирует ежегодно увеличивать оборонные расходы на 26-27 миллиардов драмов (свыше 54-56 миллионов долларов), заявил в понедельник журналистам министр финансов Вардан Арамян.

"Предусмотренные госбюджетом расходы министерства обороны, включая капитальные, в 2017 году составили 226 миллиардов драмов (около 473 миллионов долларов). Мы планируем каждый год увеличивать расходы на 26-27 миллиардов драмов, обеспечив показатель в пределах 4% ВВП", - сказал В. Арамян.

ВВП Армении по итогам 2016 года составил порядка 10,4 миллиарда долларов.

По словам министра, государство всегда уделяет внимание оборонным расходам, учитывая необходимость сохранения военного баланса, являющегося важным фактором обеспечения мира.

Ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил в интервью РИА Новости, что финансирование вооруженных сил этой страны в 2017 году увеличилось на 17-20%.

При этом азербайджанские СМИ сообщали, что расходы на оборону и обеспечение национальной безопасности Азербайджана, предусмотренные в госбюджете на 2017 год, составят 2,9 миллиарда манатов (1,8 миллиарда долларов), что на 6,9% больше показателя на 2016 год. В целом расходы на эти цели, по данным различных СМИ, составят 17,4% всех бюджетных расходов на 2017 год.