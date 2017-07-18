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Мантуров назвал объемы выпуска авиатехники в стране

20.07.2017 Lenta.ru 98 0
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Денис Мантуров
Денис Мантуров
Источник: expert.ru

Российские компании за 2016 год поставили заказчикам 134 самолета и 169 вертолетов военного и гражданского назначения. Об этом, как сообщается в совместном пресс-релизе Минпромторга и госкорпорации "Ростех", посвященном открытию авиасалона МАКС-2017, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В 2016 году объем выпуска авиационной промышленной продукции составил около 904,3 миллиарда рублей, что на 8,7 процентов выше уровня 2015 года. При этом объемы производства гражданской продукции выросли на 20,9 процента", — заявил Мантуров.

Выпуск авиационной промышленности в 2014 году составил 798 миллиардов рублей, в 2013-м — 705 миллиардов, из них собственно самолето- и вертолетостроение — 324 и 417 миллиардов соответственно.

Выпуск самолетов в Объединенной авиастроительной корпорации в последние годы выглядит так: в 2012 году — 94 самолета (из них 71 военный), в 2013-м — 111 (79 военных), в 2014-м — 159 (124 военных), в 2016 году — 143 самолета всех типов. Производственные планы на 2017 год — 152 самолета, на 2018-й — 194, а в 2019-м предполагается довести их число до 203.

Корпорация "Вертолеты России" производила авиатехнику так: в 2012 году — 290 вертолетов, в 2013-м — 275, в 2014-м — 271, в 2015-м — 212, в 2016-м — 189 машин.
18.07.2017
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис

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