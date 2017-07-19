Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летные испытания нового двигателя для ПАК ФА начнутся в конце 2017 года

20.07.2017 Lenta.ru 94 0
0
Понравилась новость?
 0
Pak_Fa_in_MAKS-2011
Полет ПАК ФА на МАКС-2011. Фото: Александр Качкаев для "Ленты.ру".

Перспективный двигатель для истребителя пятого поколения программы ПАК ФА завершает наземную отработку на стенде, скоро начнутся летные испытания. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Начало испытаний двигателя на летной лаборатории ожидается в четвертом квартале 2017 года", — сообщил агентству представитель компании на авиасалоне МАКС-2017.

В настоящее время самолеты Т-50, проходящие испытания по программе ПАК ФА, летают на промежуточном двигателе АЛ-41Ф1 ("изделие 117"), созданном в рамках ОКР "Демон" и сходном по конструкции с двигателем истребителя Су-35С.

Однако серийные поставки машины должны начаться уже с новым "двигателем второго этапа", который именовался в открытых источниках "изделие 30". В сравнении с АЛ-41Ф1 его тяга должна быть увеличена до 17,5-19,5 тонн, а также повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года на авиасалоне МАКС-2011 он был представлен публике. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).

В июле 2017 года сообщалось, что программа вышла на завершающую стадию испытаний. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35С
Компании
ОДК УК
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы