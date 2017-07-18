В Рыбинске научатся использовать керамические композиты в авиадвигателях
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НПО «Сатурн»
Источник: Ростех
Рыбинская компания "ОДК-Сатурн" начала работы над базовой технологией применения керамических композитных материалов (ККМ) в авиадвигателях. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Только при использовании высокотемпературных ККМ можно решить задачи по снижению массы, повышению топливной экономичности двигателей", — заявил замгенконструктора "Сатурна" по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин.
ККМ — многокомпонентный материал на основе керамической матрицы с армированным наполнителем. Он предназначен для работы при высоких температурах (свыше 1000 градусов Цельсия), способен обеспечить длительную эксплуатацию деталей без дополнительного охлаждения.
"ОДК-Сатурн" (НПО "Сатурн") — один из ведущих центров двигателестроения в России. Основные изделия — авиационные турбореактивные двигатели АЛ-31 и АЛ-41 (для семейства Су-27/Су-30/Су-35), Д-30КП (Ил-76), SaM146 (Sukhoi Superjet 100), а также морские газотурбинные двигательные установки.
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18.07.2017
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