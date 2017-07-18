Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ФСВТС оценили место России на мировом рынке оружия

20.07.2017 Lenta.ru 164 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия продает продукции военного назначения примерно на 15 миллиардов долларов в год, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Об этом на открывшемся авиасалоне МАКС-2017 заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает во вторник, 18 июля, корреспондент "Ленты.ру".

По его словам, мировой рынок вооружений колеблется в диапазоне 80-100 миллиардов долларов. Шугаев полагает, что говорить о всплесках и увеличении российских объемов пока не приходится, уровень продаж планируется сохранить.

Он пояснил, что около половины всех поставок — авиатехника. Географическая структура экспорта, по словам руководителя ФСВТС, выглядит так: 48 процентов — страны Ближнего Востока и Северной Африки, 45 процентов — Азиатско-Тихоокеанский регион. На Европу приходится около 1-2 процентов поставок, в основном это действующие соглашения по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в Восточной Европе.

В составе экспортируемого вооружения около 12-14 миллиардов долларов составляет доля уполномоченного государственного посредника "Рособоронэкспорта".

Остальные суммы приходятся на конечных производителей техники. Это действующие контракты, заключенные до 2007 года (в том числе совместные программы), а также ряд новых соглашений по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей для ранее проданной техники.
18.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы