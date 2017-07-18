В ФСВТС оценили место России на мировом рынке оружия
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Дмитрий Шугаев
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Россия продает продукции военного назначения примерно на 15 миллиардов долларов в год, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Об этом на открывшемся авиасалоне МАКС-2017 заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает во вторник, 18 июля, корреспондент "Ленты.ру".
По его словам, мировой рынок вооружений колеблется в диапазоне 80-100 миллиардов долларов. Шугаев полагает, что говорить о всплесках и увеличении российских объемов пока не приходится, уровень продаж планируется сохранить.
Он пояснил, что около половины всех поставок — авиатехника. Географическая структура экспорта, по словам руководителя ФСВТС, выглядит так: 48 процентов — страны Ближнего Востока и Северной Африки, 45 процентов — Азиатско-Тихоокеанский регион. На Европу приходится около 1-2 процентов поставок, в основном это действующие соглашения по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в Восточной Европе.
В составе экспортируемого вооружения около 12-14 миллиардов долларов составляет доля уполномоченного государственного посредника "Рособоронэкспорта".
Остальные суммы приходятся на конечных производителей техники. Это действующие контракты, заключенные до 2007 года (в том числе совместные программы), а также ряд новых соглашений по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей для ранее проданной техники.
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18.07.2017
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