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В ОДК рассказали о темпах выпуска вертолетных двигателей вместо украинских

20.07.2017 Lenta.ru 116 0
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ВК-2500
Двигатель ВК-2500
Источник: klimov.ru

В 2017 году запланирован выпуск 130 вертолетных двигателей ВК-2500 полностью из российских комплектующих. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

Как уточнили в компании, все машины, поставляемые по гособоронзаказу, оснащаются двигателями российского производства. Проектная мощность конструкторско-производственного комплекса компании "ОДК-Климов" по таким двигателям потенциально составляет до 500 единиц в год.

Основным производителем турбовальных двигателей для российской вертолетной техники традиционно являлось запорожское предприятие "Мотор Сич", однако с 2014 года контакты с ним по оборонной линии были остановлены Киевом из-за политических разногласий с Москвой. В последние годы в России идет освоение полного цикла производства вертолетных двигателей.

Серийный выпуск ВК-2500 в компании "ОДК-Климов" был освоен в 2015 году: произведена установочная партия в 10 единиц. На данный момент официально известно (об этом в декабре 2016 года сообщил замминистра обороны Юрий Борисов), что в 2016-м "Климов" выпустил из комплектующих российского производства 60 двигателей ВК-2500.

По предыдущим сведениям, оглашавшимся руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым осенью 2015 года, план на 2016 год составлял 150 единиц, а с 2017-го — около 350 двигателей в год. В 2012 году предполагалось выпускать по 400 таких двигателей уже начиная с 2015 года.

ВК-2500 представляет собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.
18.07.2017
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Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
Ка-52
Ми-17
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
ТВ3-117
Компании
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Мотор Сич
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