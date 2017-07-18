ОДК к 2023 году запланировала создать вертолетный двигатель нового поколения
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Вертолетный двигатель ВК-2500 сборки ОАО "Климов"
Источник: ОАО "Климов"
Объединенная двигателестроительная корпорация планирует к 2023 году создать принципиально новый турбовальный двигатель ВК-2500М, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Отдельные составные части двигателя в рамках проекта уже изготовлены. Опытно-конструкторскую работу по ВК-2500М планируется завершить к 2023 году", — заявили в компании.
ВК-2500М, несмотря на название, связывающее его с серийным ВК-2500, представляет собой абсолютно новый двигатель. Для него разрабатываются новые турбины, компрессоры и система управления. Мощность повышена до 3000 лошадиных сил.
Двигатель прорабатывался в рамках первого этапа работ по перспективному скоростному вертолету (ПСВ).
Базовые ВК-2500 представляют собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.
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18.07.2017
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