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В двигателях для "Суперджетов" начнут применять полимерные композиты

20.07.2017 Lenta.ru 91 0
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sam-146-ch
Авиационный двигатель SAM-146. Фото с сайта http://www.russia-today.ru/

На мощностях компании "ОДК — Сатурн" ведутся испытания полимерных композитных деталей для двигателей SaМ146, устанавливаемых на самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

Одним из способов улучшить ресурсные и технологические характеристики авиадвигателей, отмечают в компании, может стать замена металлических деталей на конструкции из полимерных композиционных материалов.

"Одной из задач является снижение веса двигателя SaM146 и других газотурбинных двигателей, выпускаемых предприятиями ОДК, а также создание научно-технического задела. Целевыми показателями при этом являются снижение массы детали на 20-40 процентов и стоимости изготовления на 10-50 процентов", — разъяснил замглавы "ОДК — Сатурн" по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин.

В проекте исследуются многокомпонентные композиционные материалы, состоящие из пластичной основы и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью. Необходимую прочность ему обеспечивает ориентация наполнителя (углеродного волокна) в материале.

Двигатель SaM146 разработан совместным предприятием PowerJet, созданным французской компанией Snecma и "Сатурном". Предназначен для установки на самолет Sukhoi Superjet 100. Snecma создает горячую часть двигателя (газогенератор, камеру сгорания и турбину высокого давления), а также систему цифрового управления и приводы. "Сатурн" выпускает холодную часть: вентилятор, компрессор и турбину низкого давления, а также ведет в Рыбинске финальную сборку и стендовые испытания изделий.
18.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Сатурн НПО

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