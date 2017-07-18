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Летчики-испытатели попросили Путина остановить перенос МАКСа в парк "Патриот"

20.07.2017 Lenta.ru 99 0
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Роман Таскаев
Роман Таскаев
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Группа летчиков-испытателей обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить проведение авиасалона МАКС в Жуковском, на площадке ЛИИ имени Громова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали Дмитрию Олеговичу [Рогозину]. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели", — сказал Путину на открытии МАКС-2017 летчик-испытатель Роман Таскаев.

Ранее, 10 июля, против переноса МАКСа выступили организаторы авиасалона. Николай Занегин, замгендиректора АО "Авиасалон", проводящего авиашоу, назвал это предложение нелогичным и затратным.

Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка "Патриот" была впервые высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.

Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка "Патриот".
18.07.2017
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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
ЛИИ им. Громова
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Выставки
МВМС

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