Летчики-испытатели попросили Путина остановить перенос МАКСа в парк "Патриот"
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Роман Таскаев
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Группа летчиков-испытателей обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить проведение авиасалона МАКС в Жуковском, на площадке ЛИИ имени Громова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали Дмитрию Олеговичу [Рогозину]. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели", — сказал Путину на открытии МАКС-2017 летчик-испытатель Роман Таскаев.
Ранее, 10 июля, против переноса МАКСа выступили организаторы авиасалона. Николай Занегин, замгендиректора АО "Авиасалон", проводящего авиашоу, назвал это предложение нелогичным и затратным.
Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка "Патриот" была впервые высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.
Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка "Патриот".
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18.07.2017
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