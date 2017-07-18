В "МиГе" назвали модернизацию МиГ-29 главным направлением работы
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MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org
Рынок модернизации истребителей МиГ-29 является одним из важнейших направлений работы РСК "МиГ". Об этом корреспонденту "Ленты.ру" заявил гендиректор компании Илья Тарасенко.
"Для нас это самый главный вопрос. Мы свой бизнес разделили на три части. Активно занимаемся модернизацией текущей версии МиГ-29, предлагаем МиГ-35 при условии наличия денежных средств у наших заказчиков, и третье — сервис послепродажного обслуживания", — пояснил Тарасенко.
При этом он отметил, что конкуренция на этом рынке практически невозможна, так как право модернизировать МиГ-29 имеет только разработчик и производитель.
Истребитель четвертого поколения МиГ-29 начали поставлять за рубеж во второй половине 1980-х. Первыми заказчиками были Индия, а также страны Варшавского договора. В 1990-е машины этого типа, в основном из наличия ВВС России, а также ВВС государств постсоветского пространства и бывшего Восточного блока, активно продавались в страны третьего мира. Всего таким образом было продано свыше 800 бортов из примерно 1600 выпущенных машин этого семейства.
В данный момент самолет числится в составе ВВС почти двух с половиной десятков стран. В России самолет практически выведен из боевого состава ВВС (кроме небольшого числа самолетов МиГ-29СМТ), однако активно используется в морской авиации (МиГ-29К).
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18.07.2017
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