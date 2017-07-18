ВТБ поддержит программу создания турбины большой мощности ГТД-110М и другие проекты ОДК



Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/ Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) и Банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее среди прочего участие банка в финансировании программ создания первого российского энергетического газотурбинного двигателя большой мощности ГТД-110М и локализации производства в России деталей горячей части двигателей SaM146, устанавливаемых на авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Соглашение было подписано в рамках проходящего в г. Жуковский Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

Предметом соглашения является определение представляющих взаимный интерес основных направлений дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия ОДК и ВТБ. Среди них – участие банка в финансировании: программы создания производства для выпуска не менее 6 единиц в год новой модернизированной турбины ГТД-110М для энергетики в рамках программы импортозамещения; программ технического перевооружения дочерних предприятий ОДК, в том числе участие в кредитном финансировании проектов в рамках Национальной технологической инициативы; программы локализации производства на территории России деталей горячей части турбовентиляторных двигателей SaM146; проведения опытно-конструкторских работ и серийного производства двигателей семейства ПД-14; технологического перевооружения предприятий ОДК для целей производства двигателей семейства ТВ7-117; разработки и внедрения на предприятиях холдинга комплексных систем управления на основе современных информационных технологий.

«Данное соглашение продолжает сложившуюся положительную историю сотрудничества ОДК и Банка ВТБ, – говорит Александр Артюхов. – Уверен, что оно будет способствовать успешной реализации целого ряда стратегически важных проектов в двигателестроении».

ОДК и ВТБ будут развивать взаимодействие в таких областях как расчетно-кассовое обслуживание корпорации, совершенствование и развитие системы ее международных и внутренних расчетов, кредитование в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности, оказание банком консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах и т.д.

«Сотрудничество ВТБ и группы «ОДК» имеет многолетнюю историю, – отмечает Валерий Лукьяненко. – Укрепление партнерских отношений в сфере передовых и инновационных проектов корпорации закладывает фундамент не только для успешного развития бизнеса предприятия на многие годы вперёд, но и положительно сказывается на конкурентоспособности отечественного машиностроения на российском и мировом рынках».

ГТД-110М мощностью более 110 МВт – одновальная газовая турбина, предназначенная для использования в газотурбинных энергетических и парогазовых установках большой мощности. Она представляет собой результат глубокой модернизации газотурбинного двигателя ГТД-110. На сегодняшний день в России серийно не производятся отечественные газовые турбины в классе мощности свыше 110 МВт. Работа по проекту ГТД-110М ведется ООО «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» – совместным предприятием, в которое входят ПАО «Интер РАО», АО «Роснано» и производитель турбины ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в ОДК, расположено в г. Рыбинск Ярославской области). Создание ГТД-110М является стратегическим проектом, реализуемым в рамках программы импортозамещения в области газотурбинных технологий при активной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Госкорпорации Ростех. В настоящее время ОДК проводит испытания ГТД-110М.

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и «ОДК – Сатурн»). «ОДК – Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а Safran Aircraft Engines – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.

Суммарная наработка парка силовых установок SaM146 на сегодня превышает 600 тысяч летных часов. Двигатель успешно эксплуатируется как целым рядом российских авиакомпаний, так и за рубежом. Самыми крупными зарубежными эксплуатантами являются мексиканская авиакомпания Interjet и ирландская CityJet. Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю составляет 99,9%.

Ранее в этом году президент PowerJet Марк Соррель заявил, что СП готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ «горячей части» SaM146.

ПАО «ОДК – Сатурн» проводит испытания опытных образцов деталей полимерных композиционных материалов (ПКМ) в составе российско-французского двигателя SaM146, которым оснащаются авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Многокомпонентные композиционные материалы состоят из пластичной основы (матрицы) и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью. Их сочетание обеспечивает создание новых материалов, а ориентация наполнителя (углеродного волокна) в материале - необходимые прочностные свойства.

«ОДК – Сатурн» работает над улучшением ресурсных и технических характеристик двигателя. Одним из направлений данных улучшений является замена существующих металлических деталей двигателя на конструкции, изготовленные из полимерных композиционных материалов.

«Мы активно работаем над созданием и внедрением деталей из полимерных композиционных материалов в состав авиационных двигателей, поскольку это позволяет существенно улучшить основные характеристики изделия, – говорит заместитель генерального конструктора «ОДК – Сатурн» по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин. – В частности, одной из задач является снижение веса двигателя SaM146 и других ГТД, выпускаемых предприятиями ОДК, а также создание научно-технического задела в области внедрения ПКМ. Целевыми показателями при этом являются снижение массы детали на 20-40% и стоимости изготовления на 10-50%».

В настоящее время первые опытные образцы, произведенные на «ОДК – Сатурн», проходят комплекс испытаний в составе двигателя SaM146. Разработанные технологии будут внедрены и в другие силовые установки ОДК.

Для успешного внедрения ПКМ специалистами предприятия была выбрана концепция «от простого к сложному», когда последовательность шагов начинается от замены материала в неответственных статорных деталях до ключевой задачи – разработки и создания модуля вентилятора из ПКМ.

Ключевые технологические направления, по которым ведется освоение данной технологии, – это ПКМ для статорных деталей на основе термопластичной (суперплатики типа ПЭЭК) матрицы и ПКМ для нагруженных деталей ГТД (в том числе рабочая лопатка вентилятора) с 3D-тканой армирующей структурой. Разработка технологий проводится в широкой кооперации с российскими и иностранными институтами и компаниями.

«Анализ мировых тенденций показал, что зарубежные компании-лидеры уже осуществляют переход от традиционных слоистых полимерных композитов к материалам нового поколения, – отмечает заместитель генерального конструктора «ОДК – Сатурн» по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин. – Это связано с повышением надежности деталей из новых материалов в сравнении со слоистыми ПКМ. Простое повторение опыта мировых компаний не позволит осуществить технологический скачок и, тем более, опередить их, поэтому внимание было сфокусировано на новых современных технологиях, имеющих максимальные перспективы применения. Серьезный прорыв можно осуществить с началом промышленного освоения и эксплуатации деталей из термопластичных ПКМ. Использование данных материалов позволяет проводить повторный расплав-отверждение, а, значит, существенно расширяет технологические возможности создания деталей из ПКМ, делает возможным использование технологий сварки, штамповки, литья, гибридных технологий формования, позволяет ремонтировать детали в условиях эксплуатации при появлении повреждений».

Технология создания сложных пространственно-армирующих структур из непрерывного углеволокна, которую также осваивают в «ОДК – Сатурн», позволяет управлять и контролировать распределение механических свойств внутри детали за счёт 3D-армирования и нивелирует самый главный недостаток традиционных ПКМ – склонность к межслойному расслоению.