«Вертолеты России» представят на МАКС-2017 летающую лабораторию для создания двухтонного конвертоплана



Образец беспилотного конвертоплана VRT30

Источник: http://mosaica.ru/ Образец беспилотного конвертоплана VRT30Источник: http://mosaica.ru/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 экспериментальный образец беспилотного конвертоплана VRT30, разработанного конструкторским бюро «ВР-Технологии». В настоящее время беспилотник успешно проходит очередной этап летных испытаний, технический задел по этому проекту будет использован для создания конвертоплана со взлетной массой до 2 тонн.

Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.

На статической экспозиции «Вертолетов России» будет представлен экспериментальный образец, который в настоящее проходит летные испытания. На сегодняшний день полностью отработан полет и висение с отклоненными винтами, идут отработки системы автоматического управления на стенде для полетов в самолетном режиме.

«VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до 2 тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Таким образом увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечено на конец 2018 года.

Комплекс VRT300 разрабатывается и представлен на МАКС-2017 в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.

Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по пути движения судна, обеспечение поисково-спасательных работ на море и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.

«Тема освоения Арктики сегодня чрезвычайно актуальна. Например, судоходным компаниям, планирующим круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути, необходим постоянный мониторинг ледовой обстановки по курсу следования. Технические решения, использованные в VRT300, позволят заблаговременно определять толщину льда и оптимизировать курс в соответствии с полученными данными», - отметил генеральный холдинг «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся: диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры. В комплекс входит мобильный пункт управления летательным аппаратом, который также представлен на МАКС-2017.