"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
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Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП калибра 80 мм. Источник: Рекламный листок "Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП калибра 80 мм". ОАО "НПО "Сплав" (г.Тула).
Холдинг "Сплав" покажет на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) - 2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности С-8ОФП. Об этом говорится в сообщении разработчика.
Новая авиационная ракета С-8ОФП предназначена для поражения военной техники и живой силы противника на открытом пространстве и в сооружениях. Снаряд, как отмечается, может использоваться для уничтожения одиночных и групповых целей, в том числе надводных судов, в любых метеоусловиях.
Главной особенностью ракеты является двигатель, который имеет малые габариты при высокой мощности и энергоэффективности. Использование твердого топлива нового поколения снижает отдачу при стрельбе в 1,5-2 раза и увеличивает энергоотдачу от единицы массы в 1,8-2 раза. В силу этого максимальная дальность полета новой ракеты составляет 11 километров, передает RNS.
НПО "Сплав" покажет ракету С-8ОФП на МАКС-2017, который пройдет 18-23 июля в городе Жуковский Московской области. Ранее Кремль подтвердил, что в открытии салона примет участие президент России Владимир Путин.
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17.07.2017
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