Первый пуск ракеты с комплекса "Байтерек" планируется в 2022 году



Байконур. Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: nashaagasha.org

Источник: nashaagasha.org Байконур. Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: nashaagasha.orgИсточник: nashaagasha.org

Первый запуск ракеты с ракетно-космического комплекса "Байтерек" в Казахстане планируется провести в 2022 году, сообщил замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин в ходе Евразийского аэрокосмического конгресса.

"Для ускорения реализации данного проекта предполагается первый пуск ракеты среднего класса в 2022 году", — цитирует М. Нургужина агентство RNS.

По его словам, комплекс будет создаваться на базе инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит" и ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" грузоподъемностью до 17 тонн. Россия в рамках проекта будет создавать ракету, Казахстан, в свою очередь, займется реконструкцией и модернизацией стартового и технического комплекса "Зенит-М".

Проект "Байтерек" разрабатывается Россией и Казахстаном. Он позволит Казахстану самостоятельно оказывать космические пусковые услуги, используя для запуска космических аппаратов инфраструктуру Байконура и российские ракеты-носители.

Стороны долго не могли прийти к решению, под какой носитель будут созданы стартовый и технический комплексы по проекту "Байтерек". Специальная совместная экспертная группа рассматривала несколько вариантов, в том числе ракеты "Союз" производства РКЦ "Прогресс" (Самара), "Протон-М" и "Ангара" (обе — ГКНПЦ имени Хруничева), а также "Зенит" разработки украинского КБ "Южное". При этом для использования "Союзов", "Протонов" и "Зенитов" на Байконуре имеются объекты инфраструктуры, а для "Ангары" все объекты предстоит построить заново. Позже, на Петербургском международном экономическом форуме, глава "Роскосмоса" Игорь Комаров сообщил о решении ускорить создание комплекса "Байтерек" путем модернизации стартового стола для ракеты-носителя "Зенит" под новую ракету "Союз-5" разработки РКЦ "Прогресс".