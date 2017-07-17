На авиасалоне МАКС-2017 «Технодинамика» проведет ряд переговоров с международными партнёрами

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Источник: http://technodinamika.ru/ Логотип Холдинга “Технодинамика”Источник: http://technodinamika.ru/

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех примет участие в XII Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который будет проходить с 18 по 23 июля в г. Жуковский. В рамках деловой программы МАКС-2017 планируется проведение переговоров Генерального директора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова с ключевыми производителями авиационной техники из России, а также партнерами из Индии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и других государств.

Кроме того, руководство холдинга рассчитывает продолжить общение с представителями делегации КНР по различным аспектам взаимодействия по линии гражданской авиации, в том числе по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).

«Для нас МАКС-2017 является важнейшим авиационным событием и площадкой для конструктивного диалога с существующими и потенциальными партнерами. В числе прочего мы запланировали провести ряд переговоров с руководителями крупнейших мировых авиапроизводителей», – отметил Генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.