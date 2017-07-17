Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На авиасалоне МАКС-2017 «Технодинамика» проведет ряд переговоров с международными партнёрами

18.07.2017 Холдинг «Технодинамика» 190 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Холдинга “Технодинамика”
Логотип Холдинга “Технодинамика”
Источник: http://technodinamika.ru/

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех примет участие в XII Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который будет проходить с 18 по 23 июля в г. Жуковский. В рамках деловой программы МАКС-2017 планируется проведение переговоров Генерального директора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова с ключевыми производителями авиационной техники из России, а также партнерами из Индии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и других государств.


Кроме того, руководство холдинга рассчитывает продолжить общение с представителями делегации КНР по различным аспектам взаимодействия по линии гражданской авиации, в том числе по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).


«Для нас МАКС-2017 является важнейшим авиационным событием и площадкой для конструктивного диалога с существующими и потенциальными партнерами. В числе прочего мы запланировали провести ряд переговоров с руководителями крупнейших мировых авиапроизводителей», – отметил Генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Франция
Компании
Ростех
Технодинамика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы