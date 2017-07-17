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ОНПП «Технология» - участник рекорда российской космонавтики

18.07.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 339 0
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Канопус-В-ИК
Спутник дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК"
Источник: https://technologiya.ru/

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту сразу 73 спутника, что является рекордом для российской космонавтики. Одним из космических аппаратов является спутник дистанционного зондирования земли «Канопус-В-ИК» для которого ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина изготовило тепловые сотопанели. Эти уникальные по конструкции и характеристикам изделия не только обеспечивают сохранение температурного режима, но и служат площадкой для размещения приборов.


«Это крайне востребованная продукция – только за последние три года нами было поставлено заказчикам более четырёхсот корпусных панелей терморегулирования и каркасов солнечных батарей. Нами ведется непрерывная работа по развитию найденных инженерно-конструкторских решений. На сегодняшний день предприятие имеет достаточный портфель заказов с подтвержденным финансированием на комплектацию перспективных аппаратов вплоть до 2020 года», отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.


Спутник «Канопус-В-ИК» используется для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров и крупных выбросов загрязняющих веществ. Аппаратура нового поколения позволит получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосы захвата - 2000 км. Но главным достоинством прибора является его способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью всего 25 кв.м. Кроме «Канопус-В-ИК» ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина участвует в работе по созданию еще четырех космических аппаратов этой серии.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН

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