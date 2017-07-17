Военные связисты применили новейшую спутниковую станцию "Ладья" на учениях под Челябинском



Станция тропосферной связи «Ладья»

Источник: vpk-news.ru Станция тропосферной связи «Ладья»Источник: vpk-news.ru

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили новейшие помехозащищенные станции связи "Ладья" на учениях под Челябинском, недавно поступившие на вооружение по гособоронзаказу, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"По замыслу практических действий связисты выдвинулись в назначенный район, где развернули систему управления подразделениями, действующими на удалении друг от друга в несколько сотен километров с использованием станций "Ладья". Работоспособность созданной системы была подтверждена в тактико-специального учения экипажей комплексов радиоэлектронной борьбы, которые проводили атаки на развернутые пункты управления и ставили помехи в радиосетях", - говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

"Ладья" - первая российская тропосферная станция загоризонтной связи малого размера. Основное преимущество устройства - приемопередача данных в ограниченной полосе частот, незначительная масса, высокая помехозащищенность, низкое энергопотребление, простота развертывания и эксплуатации.