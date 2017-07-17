Военные связисты применили новейшую спутниковую станцию "Ладья" на учениях под Челябинском
|
|
Станция тропосферной связи «Ладья»
Источник: vpk-news.ru
Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили новейшие помехозащищенные станции связи "Ладья" на учениях под Челябинском, недавно поступившие на вооружение по гособоронзаказу, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
"По замыслу практических действий связисты выдвинулись в назначенный район, где развернули систему управления подразделениями, действующими на удалении друг от друга в несколько сотен километров с использованием станций "Ладья". Работоспособность созданной системы была подтверждена в тактико-специального учения экипажей комплексов радиоэлектронной борьбы, которые проводили атаки на развернутые пункты управления и ставили помехи в радиосетях", - говорится в сообщении.
В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.
"Ладья" - первая российская тропосферная станция загоризонтной связи малого размера. Основное преимущество устройства - приемопередача данных в ограниченной полосе частот, незначительная масса, высокая помехозащищенность, низкое энергопотребление, простота развертывания и эксплуатации.
|
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2017 ОДК представит на МАКС-2017 достижения российского двигателестроения
18.07.2017 Военное представительство Минобороны России на Иркутском авиазаводе приняло очередную партию истребителей Су-30СМ
18.07.2017 Сергей Поздняков: стартовали работы по созданию скафандра нового поколения
14.07.2017 Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами
14.07.2017 На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" будет представлено около 1,5 тыс. экспонатов ВВСТ
13.07.2017 Самарские мотострелки получили 30 "Патриотов", способных нести ракетные комплексы
12.07.2017 Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
12.07.2017 Минобороны упростит использование запчастей для военной техники