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Президент Армении считает опасными призывы к пересмотру отношений с Россией

18.07.2017 РИА Новости 181 0
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Серж Саргсян
Серж Саргсян
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян считает опасными заявления о необходимости пересмотра отношений с РФ из-за поставок российского оружия Азербайджану.

"Это крайне опасные слова, они могут создать очень плохую ситуацию. Не только слова, но и действия. Когда вы говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить (отношения), с Турцией? Или в НАТО все ждут Армению с распростертыми объятиями? Или мы должны враждовать со всеми, заявлять: вы помогаете Азербайджану, и мы одни выступаем против всего мира?" - сказал президент в интервью программе "Р-Эволюция" телеканала "Армения".

По словам Саргсяна, он не понимает, что значит слово "диверсификация" политики в сфере безопасности. "Общие слова предусмотрены для тех слоев общества, у которых нет соответствующих знаний в этой области, им это не нужно, и они могут довольствоваться этими общими словами. Что значит диверсифицировать? Что, у нас нет отношений с НАТО, ЕС, со странами Евросоюза? Сейчас мы проводим именно такую политику - имея ближайших союзников, сотрудничаем с партнерами", - сказал он.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило, что закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в страну. Предыдущая партия закупленного в РФ вооружения была доставлена в республику в июне. Сумма контракта не разглашалась, но, по данным СМИ, она составляла около 5 миллиардов долларов.

Саргсян отметил, что поставки оружия Азербайджану - самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, в целом двусторонних отношений. "Этот вопрос бросает тень на многое. Но, с другой стороны, есть обстоятельства, и, возможно, эти обстоятельства для нас неприемлемы, но приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло… Если не будет серьезных последствий, то мы должны это считать долгосрочной политической деятельностью России по стабилизации ситуации в регионе", - сказал он.

Говоря о позиции ОДКБ по карабахскому конфликту, Саргсян отметил, что бывший генсек Организации Николай Бордюжа не раз жестко реагировал на события, происходящие на армяно-азербайджанской границе. По его словам, ОДКБ занимает более пассивную роль по ситуации на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, так как там действуют вооруженные силы Карабаха.

"Чтобы составить целостное представление о действиях ОДКБ, нужно изучить документы и заявления. В прошлом году у нас был саммит ОДКБ, посмотрите, какую резолюцию принял этот саммит. Важна суть, ОДКБ никогда не делала заявлений, противоречащих интересам Армении", - сказал Саргсян.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO

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