Япония планирует оснастить истребители F-2 новыми ракетами
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Флаг Японии
Источник: © Fotolia / nmann77
ТОКИО, 17 июл - РИА Новости, Иван Захарченко. Япония планирует с 2018 года оснастить собственными ракетами "воздух-корабль" истребители F-2 японских военно-воздушных сил самообороны, сообщила в понедельник газета "Ёмиури".
По ее данным, это будут первые в Японии собственные сверхзвуковые ракеты, перехват которых усложнен низкой траекторией и стремительностью полета.
До сих пор японские ракеты "воздух-корабль" могли развивать только околозвуковую скорость. Однако новые модификации японских ракет будут лететь в три раза быстрее скорости звука.
"Иомиури" связывает разработки таких ракет с ростом военной активности Китая в Восточно-Китайском море.
В этом регионе Китай оспаривает архипелаг островов Сэнкаку, который китайцы называют Дяоюйдао. Японо-китайские отношения были осложнены с тех того, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.
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17.07.2017
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