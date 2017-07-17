Япония планирует оснастить истребители F-2 новыми ракетами



Флаг Японии

Источник: © Fotolia / nmann77 Флаг ЯпонииИсточник: © Fotolia / nmann77

ТОКИО, 17 июл - РИА Новости, Иван Захарченко. Япония планирует с 2018 года оснастить собственными ракетами "воздух-корабль" истребители F-2 японских военно-воздушных сил самообороны, сообщила в понедельник газета "Ёмиури".

По ее данным, это будут первые в Японии собственные сверхзвуковые ракеты, перехват которых усложнен низкой траекторией и стремительностью полета.

До сих пор японские ракеты "воздух-корабль" могли развивать только околозвуковую скорость. Однако новые модификации японских ракет будут лететь в три раза быстрее скорости звука.

"Иомиури" связывает разработки таких ракет с ростом военной активности Китая в Восточно-Китайском море.

В этом регионе Китай оспаривает архипелаг островов Сэнкаку, который китайцы называют Дяоюйдао. Японо-китайские отношения были осложнены с тех того, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.