В сети раскрыли позиции иранских С-300
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Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран
Источник: mil.huanqiu.com
Британское издание Jane's раскрыло позиции трех дивизионов иранских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300.
Два дивизиона (один полк) размещены в районе Тегерана, один из них — в черте города у аэродрома совместного базирования военных и гражданских самолетов "Мехрабад". Второй расположен на базе ПВО в нескольких километрах к юго-востоку от столицы.
Второй полк Иран решил разместить для защиты побережья Персидского залива. На данный момент известна позиция только одного из двух дивизионов, который расположен у аэродрома совместного базирования Бушер.
5 июля командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили сообщил, что страна поставила на боевое дежурство российские ЗРС С-300. Военный не уточнил, когда были развернуты ЗРС, а также районы их дислокации.
В марте 2017 года вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российских зенитных систем. Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны "Демавенд". Иранские военные произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.
В октябре 2016 года Россия завершила выполнение контракта на поставку ЗРС Тегерану. По условиям сделки Москва поставила Ирану четыре дивизиона С-300.
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17.07.2017
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