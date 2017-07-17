Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе



Электроника, печатная плата с компонентами

Источник: http://simferopol.flagma.ua/ Электроника, печатная плата с компонентамиИсточник: http://simferopol.flagma.ua/

Представители предприятий радиоэлектронной отрасли России обсудили 17 июля в Москве специфические вопросы развития и применения компонентной базы для аэрокосмического комплекса. Обсуждение состоялось в ходе расширенного заседания Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы (ЭКБ) и продукции машиностроения Союза машиностроителей России и секции №4 Межведомственной рабочей группы по ЭКБ при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

В ходе заседания был сделан ряд тематических докладов. В частности, генеральный директор ФГУП «Мытищинский НИИ радиоизмерительных приборов» Виктор Алексеев выступил с докладом «Нормативное обеспечение применения ЭКБ иностранного производства», заместитель генерального конструктора по ЭКБ АО «Российские космические системы» Владимир Стешенко - «Опыт ракетно-космической промышленности по регламентации применения ЭКБ иностранного производства», начальник службы ЭКБ АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» Константин Колегов - «Анализ основных проблем, сдерживающих применение отечественной ЭКБ при разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры. Предложения по их решению», заместитель генерального директора АО «Российский НИИ «Электронстандарт» Роман Левин - «Информационное обеспечение предприятий отрасли».

Заседание прошло в рамках Евразийского аэрокосмического конгресса, который в 2017 году посвящен теме «Стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы». Мероприятие посетили участники конгресса - представители китайских компаний CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) и CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation).

Заседание прошло под руководством председателя Координационного совета, заместителя генерального директора – статс-секретаря АО «Росэлектроника» Арсения Брыкина.

«Аэрокосмический комплекс с одной стороны является основным и наиболее перспективным потребителем радиоэлектронных технологий, с другой – предъявляет специфические и жесткие требования к их параметрам, в частности, надежности, сроку эксплуатации и радиационной стойкости. Кроме того, отрасль имеет особую специфику организации поставок от производителей ЭКБ до изготовителей финишных продуктов. При этом остается актуальной проблема верификации иностранных компонентов», - прокомментировал повестку заседания А.Брыкин.

Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения действует при СоюзМаше России с середины 2015 года. В совет входят представители всех основных предприятий радиоэлектроники (более 850). В заседаниях Совета также принимают участие представители крупнейших российских банков, а также Минпромторга, Минобороны и ФАС России.