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Росэлектроника покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники

18.07.2017 ОАО «Росэлектроника» 417 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника»
Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит на МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех и включает в себя три тематических направления – космос, авиация и наземная инфраструктура.


«По существу именно мы формируем электронный базис отечественного аэрокосмического комплекса и поэтому выстроили экспозицию по трем темам – космос как средоточие высоких технологий и самых дерзновенных устремлений человечества, авиация и ПВО как важнейший элемент обороноспособности страны и наземная инфраструктура как сегмент нашей деятельности, максимально близкий к общегражданскому строительству», – прокомментировал выставочную концепцию заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.


«Это своеобразная пирамида интересов, в рамках которой мы осуществляем перспективные уникальные разработки, формируем устойчивое производство в профильных направлениях и осуществляем поступательную конверсию, диверсификацию бизнеса», - добавил он.


Значительную часть экспозиции формируют продукты лидеров отечественной СВЧ-электроники – московских НПП «Исток» и НПП «Пульсар», саратовского НПП «Алмаз», нижегородского НПП «Салют» и томского НИИ полупроводниковых приборов. Здесь представлены компоненты для радиолокационных систем авиационного и космического базирования, а также спутниковой связи, в частности, усилители мощности, лампы бегущей волны, модули активных фазированных антенных решеток.


Также на стенде будут продемонстрированы комплексы связи для новых поколений российских самолетов и вертолетов, в том числе связная аппаратура перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и вертолета Ка-62.


Петербургское НИИ телевидения представит специальные видеокамеры, в том числе, устройство для определения ориентации и астронавигации космических аппаратов – так называемый, звездный датчик. В специальном разделе экспозиции посетители смогут ознакомиться с линейкой видеокамер, предназначенных для охраны периметра и мониторинга состояния объектов наземной инфраструктуры – аэродромов и космодромов.


Кроме того, на стенде с помощью интерактивной инсталляции будет продемонстрировано программное обеспечение контроля параметров старта космической ракеты. Эта разработка петербургского института «Петрокомета» в настоящее время используется на космодроме «Восточный».


Совместно с Фондом «Сколково» «Росэлектроника» презентует несколько новых беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, различающихся по массе, габаритам и продолжительности полета. БЛА способны нести на борту современное тепловизионное оборудование, фото- и видеокамеры. Их назначение – мониторинг местности в условиях военных действий, спасательных операций, операций правоохранительных органов.


Московский НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» представит новейшие навигационные чипы систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo, петербургский НИИ «Феррит-Домен» - ставшие легендарными радиопоглощающие материалы и комплекты средств снижения заметности.


Отдельным разделом экспозиции выступают разработки пензенского «Радиозавода» – крупнейшего российского производителя средств управления зенитным огнем. В частности, на стенде Росэлектроники предприятие покажет комплект автоматизированного управления формированиями переносных ракетных комплексов «земля-воздух» и зенитной артиллерии, на уличной площадке «МАКС-2017» - АСУ зенитно-ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1», выполненную на шасси автомобиля «Камаз».


Кроме того, в рамках экспозиции Росэлектроники будет представлена линейка тепловизионной техники московского института «Циклон», в частности, носимые приборы для контроля местности, прицелы для автоматического оружия и видеокамеры, а также противопожарная аппаратура промышленного назначения петербургского НИИ «Гириконд».


Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» проходит 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Объединенный стенд радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех – павильон F2, стенд 3а.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
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Страны
Россия
Продукция
Ка-62
ПАК ФА
Поляна-Д4
Компании
Алмаз НПП
КАМАЗ
Ростех
Росэлектроника
Салют НПП
СКОЛКОВО
Проекты
GPS
БПЛА
Восточный Космодром
ГЛОНАСС

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