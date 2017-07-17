"Вертолеты России" в рамках МАКС-2017 впервые представят Ми-8АМТ с конвертируемым салоном
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Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит конвертируемый вариант вертолета Ми-8АМТ. В зависимости от пожеланий заказчика, вертолет может использоваться как транспортно-грузовой или пассажирский, а также как VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника.
Кабина вертолета трансформируется в максимально сжатые сроки: конвертация из транспортного в пассажирский вариант на базе эксплуатанта занимает 60 минут, а в VIP-салон – 3 часа. Машина в данной компоновке востребована на рынке – только с начала 2017 года заказчикам поставлено 2 таких вертолета.
"Универсальность является одним из тех качеств, за которые российскую вертолетную технику так ценят эксплуатанты по всему миру. Наши машины достойно проявляют себя при выполнении санитарных и поисково-спасательных заданий, патрулировании, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в пассажирских и грузовых перевозках. Положительные отзывы первых покупателей и заинтересованность новых заказчиков позволили нам наладить изготовление и поставку конвертируемых вертолетов Ми-8АМТ", – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В транспортном варианте конвертируемый вертолет Ми-8АМТ может перевозить до 26 человек на откидных сиденьях и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Наличие трех точек для беспарашютного десантирования обеспечит быструю высадку десантников и спасателей в режиме висения.
В случае необходимости транспортная кабина вертолета может быть конвертирована в VIP-салон, обеспечивающий повышенное удобство и комфорт для VIP-пассажиров благодаря наличию индивидуальных кресел и комфортных диванов, раскладных столов, современной системы связи и мультимедиа, а также гардероба, буфета и туалетной комнаты.
Область возможностей применения вертолета дополнительно расширена за счет установки набора поисково-спасательного оборудования – лебедки ЛПГ-150, прожектора TSL-1600. Повышенная безопасность полетов обеспечивается благодаря установке системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ).
Помимо конвертируемого Ми-8АМТ на международном авиасалоне МАКС-2017 будет представлена аналогичная машина в VIP-варианте, отличающаяся салоном повышенной комфортности в компоновке на 12 пассажиров в сопровождении бортпроводника.
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17.07.2017
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