Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" в рамках МАКС-2017 впервые представят Ми-8АМТ с конвертируемым салоном

18.07.2017 АО «Вертолеты России» 399 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ми-8АМТ
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит конвертируемый вариант вертолета Ми-8АМТ. В зависимости от пожеланий заказчика, вертолет может использоваться как транспортно-грузовой или пассажирский, а также как VIP-салон на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника.


Кабина вертолета трансформируется в максимально сжатые сроки: конвертация из транспортного в пассажирский вариант на базе эксплуатанта занимает 60 минут, а в VIP-салон – 3 часа. Машина в данной компоновке востребована на рынке – только с начала 2017 года заказчикам поставлено 2 таких вертолета.


"Универсальность является одним из тех качеств, за которые российскую вертолетную технику так ценят эксплуатанты по всему миру. Наши машины достойно проявляют себя при выполнении санитарных и поисково-спасательных заданий, патрулировании, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в пассажирских и грузовых перевозках. Положительные отзывы первых покупателей и заинтересованность новых заказчиков позволили нам наладить изготовление и поставку конвертируемых вертолетов Ми-8АМТ", – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.


В транспортном варианте конвертируемый вертолет Ми-8АМТ может перевозить до 26 человек на откидных сиденьях и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Наличие трех точек для беспарашютного десантирования обеспечит быструю высадку десантников и спасателей в режиме висения.


В случае необходимости транспортная кабина вертолета может быть конвертирована в VIP-салон, обеспечивающий повышенное удобство и комфорт для VIP-пассажиров благодаря наличию индивидуальных кресел и комфортных диванов, раскладных столов, современной системы связи и мультимедиа, а также гардероба, буфета и туалетной комнаты.


Область возможностей применения вертолета дополнительно расширена за счет установки набора поисково-спасательного оборудования – лебедки ЛПГ-150, прожектора TSL-1600. Повышенная безопасность полетов обеспечивается благодаря установке системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ).


Помимо конвертируемого Ми-8АМТ на международном авиасалоне МАКС-2017 будет представлена аналогичная машина в VIP-варианте, отличающаяся салоном повышенной комфортности в компоновке на 12 пассажиров в сопровождении бортпроводника.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
TSL-1600
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы