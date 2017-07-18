Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Источник: © AFP 2016, Alexey Panov / ITAR-TASS
Россия, вероятно, построит в ближайшие годы более крупные надводные боевые корабли, тогда как корветы и фрегаты с большим водоизмещением уже находятся в процессе строительства. Однако Москве вряд ли потратит большие суммы денег на строительство массивных новых кораблей - таких, например, как эсминцы класса "Лидер" с водоизмещением 14 тысяч тонн или авианосец "Шторм" водоизмещением 100 тысяч тонн. Вместо этого Россия, скорее всего, получит увеличенные по размеру версии уже существующих проектов военных кораблей.
"Российские корветы и фрегаты, судя по всему, будут большими по размеру, и сделано это будет для того, чтобы разместить на их борту более крупные арсеналы и больше систем вооружений", - отметил в своем личном блоге научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analysis) Майкл Кофман (Michael Kofman).
"Общее направление - это создание более тяжелых корветов и фрегатов, модификация существующих проектов, а также разработка некоторых более "тяжелых" версий", - подчеркнул он в своем блоге.
На самом деле, корабли класса "Лидер" вряд ли когда-либо будут построены. Скорее всего, Москва получит более крупные и более эффективные по затратам корабли, которые будут основываться на фрегатах проекте 22350 "Адмирал Горшков". Корабли нового проекта "Супер-Горшков", судя по всему, будут иметь водоизмещение 8 тысяч тонн и по своим размерам соответствовать нормальным эсминцам.
"Отсутствие газовых турбин из Украины остановило процесс строительства двух фрегатов класса "Горшков" и создало условия для доработки этого проекта до уровня "Супер-Горшков". Судя по всему, будет построено 2 - 4 фрегата класса "Горшков" этой серии, а затем появится корабль, водоизмещение которого будет, по крайней мере, на 1 тысячу тонн больше".
"Изменение проекта "Горшков" стало вопросом, связанным с планами закупки кораблей для российского военно-морского флота. Проект создания кораблей класса "Супер-Горшков" становится все более реальным, и, возможно, их водоизмещение будет составлять 7 - 8 тысяч тонн", - отметил Кофман.
Новые корабли класса "Супер-Горшков" водоизмещением 8 тысяч тонн будут крупнее большинства аналогов, в том числе таких как франко-итальянские фрегаты класса FREMM (6,7 тысячи тонн) или испанских фрегатов типа F100 Alvaro de Bazan (6,4 тысячи тонн), и таким образом они будут в большей степени соответствовать категории эсминцев. В действительности, новые российские корабли будут сравнимы - с точки зрения размера, если не с точки зрения возможностей - с австралийскими фрегатами класса Hobart (7 тысяч тонн) или с британскими эсминцами класса Type 45 (8,5 тысяч тонн).
"Это значительно расширит возможности нынешнего проекта кораблей класса "Горшков", и тогда возникает вопрос - а нужен ли, России, на самом деле новый эсминец?"
"Реализуемая в настоящее время государственная программа вооружений (ГПВ) 2018 - 2025, судя по всему, не предусматривает создание ни одного эсминца класса "Лидер", однако в ней, возможно, есть средства на строительство нескольких кораблей класса "Супер-Горшков", которые можно считать более дешевыми, более практичными и менее избыточными платформами. Однако они обладают значительными возможностями (если получат системы противовоздушной обороны)", - отмечает Кофман.
Другие аналитики, в том числе Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg) из Центра российских и евразийских исследований имени Кэтрин Дэвис (Davis Center for Russian and Eurasian Studies) Гарвардского университета, также согласны с тем, что эсминцы класса "Лидер", вероятно, вообще не будут построены. "Эсминец класса "Лидер" - это монстр водоизмещением 14 тысяч тонн с атомной силовой установкой, начало строительства которого первоначально было запланировано на 2019 год".
"Я очень сомневаюсь в том, что строительство эсминцев класса "Лидер" начнется в этом десятилетии, и вполне возможно, что они вообще никогда не будут построены, учитывая их высокую цену и ограниченный приоритет, который военно-морские силы получат в новой Государственной программе вооружений, которая, как ожидается, будет принята позднее в этом году", - подчеркнул Горенбург.
В дополнение к сверхбольшим фрегатам/эсминцам на основе кораблей класса "Горшков" русские, вероятно, сфокусируют свое внимание на корветах увеличенного размера.
"В настоящее время ведется разработка нового "тяжелого корвета" водоизмещением более 2 тысяч тонн (проект 23800). Не исключено, что его водоизмещение составит даже 3,5 - 4 тысячи тонн".
"Возможно, это является следствием общего разочарования в эффективности и характеристиках корветов типа "Стерегущий" (проект 20380), который начинался с водоизмещения 2,2 тысячи тонн", - подчеркнул Кофман.
В России ведутся споры по поводу того, нуждается ли российский Военно-морской флот в дополнительном количестве надводных боевых кораблей, оперирующих в прибрежных водах, но способных также действовать в открытом океане (green water surface combatants). Если Кофман прав, то русские склоняются к тому, чтобы строить более крупные корабли.
"Продолжаются споры о том, нужно ли России дополнительное количество кораблей водоизмещением 2 тысячи тонн, и хотя опыт разработки проектов в начале в середине 2000 годов, возможно, говорит о том, что такой необходимости нет, российские верфи, тем не менее, должны что-то строить", - подчеркнул Кофман в своем блоге.
"Поэтому русские, вероятнее всего, будут строить больше корветов просто для того, чтобы эти верфи работали", - добавил он.
В целом российский военно-морской флот будет увеличиваться и модернизироваться умеренными темпами. Москва вряд ли в ближайшее время начнет работу над таким фантастическим проектом как "Лидер". Современная Россия - это не Советский Союз, и у нее просто нет тех ресурсов, которые существовали в период холодной войны. Поэтому модернизация русского военно-морского флота будет проводиться более умеренными темпами, чем это было до развала Советского Союза.
Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
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17.07.2017
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Терентий_410
43
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№1
18.07.2017 06:08
Исполнительный редактор американского журнала National Interest Гарри Джей Казьянис считает, что ракеты «Циркон» могут превратить «суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков».
…известие о русских «Цирконах» заставило многих американских военных экспертов признать: по авианосцу Gerald R. Ford можно служить траурную мессу уже теперь – прямо на верфи.
https://vpk.name/news/180111_giperzvukovoi_koshmar_nato.html
А во что может превратить российский авианосец и атомные
эсминцы успешно испытанная американо-австралийская гиперзвуковая ракета?
https://vpk.name/news/186839_ssha_i_avstraliya_uspeshno_ispyitali_giperzvukovuyu_aviacionnuyu_raketu.html
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arcad2000
120
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№2
18.07.2017 10:00
Горшковых по 10 лет в строй вводим, а мыслями уже всех победили.
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Воин3D
1151
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№3
18.07.2017 11:46
Цитата, Терентий_410 сообщ. №1
А во что может превратить российский авианосец и атомныеПо этой ракете не все понятно: что за ракета. почему такая низкая цена на разработку, какая стадия испытаний...
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ash
3333
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№4
18.07.2017 14:30
Цитата, Воин3D сообщ. №3
По этой ракете не все понятно: что за ракета. почему такая низкая цена на разработку, какая стадия испытаний...
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Здесь понятнее изложено, что это за ракета.https://lenta.ru/news/2017/07/16/hypersonic/Хотя статья про авиационную ракету, но там ещё видео испытания гиперзвуковой боеголовки, которое выложили 13.07. В рамках того же проекта. Возможно, испытана именно боеголовка HiFire 4.По мне так всё предельно понятно... Это демонстратор.
https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/hifire.html
Отдельное спасибо уважаемому ID: 1949 за ссылку в другой ветке.
Цитата, q
During the experiment the scramjet -- aboard its sounding rocket -- climbed to about 100,000 feet (30,480 meters) in altitude, accelerated from Mach 6 to Mach 8 (4,567 to 6,090 miles per hour; 7,350 to 9,800 kilometers per hour) and operated about 12 seconds -- a big accomplishment for flight at hypersonic speeds. It was the fourth of a planned series of up to 10 flights under HIFiRE and the second focused on scramjet engine research.Ё моё, "оперировал" аж 12 секунд! Это действительно: a big accomplishment for flight at hypersonic speeds... ;)
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