Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)

№4 18.07.2017 14:30 Воин3D сообщ. №3 Цитата, По этой ракете не все понятно: что за ракета. почему такая низкая цена на разработку, какая стадия испытаний... ID: 1949 сообщ. №1 Цитата, Здесь понятнее изложено, что это за ракета.https://lenta.ru/news/2017/07/16/hypersonic/Хотя статья про авиационную ракету, но там ещё видео испытания гиперзвуковой боеголовки, которое выложили 13.07. В рамках того же проекта. Возможно, испытана именно боеголовка HiFire 4. По мне так всё предельно понятно... Это демонстратор.

https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/hifire.html

Отдельное спасибо уважаемому ID: 1949 за ссылку в другой ветке.

During the experiment the scramjet -- aboard its sounding rocket -- climbed to about 100,000 feet (30,480 meters) in altitude, accelerated from Mach 6 to Mach 8 (4,567 to 6,090 miles per hour; 7,350 to 9,800 kilometers per hour) and operated about 12 seconds -- a big accomplishment for flight at hypersonic speeds. It was the fourth of a planned series of up to 10 flights under HIFiRE and the second focused on scramjet engine research. Ё моё, "оперировал" аж 12 секунд! Это действительно: a big accomplishment for flight at hypersonic speeds... ;)